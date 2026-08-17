Primark apre nel Napoletano, oltre 3 mila mq di store: la data e le assunzioni in Campania

Primark apre il terzo store in Campania, stavolta in provincia di Napoli: il primo settembre 2026 sarà inaugurato il punto vendita di Pompei, all’interno del centro commerciale La Cartiera.

Primark apre nel Napoletano: da settembre a La Cartiera Pompei

Il colosso del fast fashion irlandese aprirà i cancelli del negozio numero 500 a livello mondiale proprio alle porte di Napoli. Un grande traguardo che l’azienda ha scelto di festeggiare nel territorio campano, diventato vero motore dell’espansione italiana del marchio.

Il maxistore de La Cartiera è di oltre 3.100 metri quadri con 14 camerini, 10 casse self-service e 8 tradizionali. Come per tutti gli store del mondo, ci sarà spazio per l’abbigliamento, gli accessori e i prodotti per la casa.

Intanto l’azienda ha avviato le selezioni per assumere personale da impiegare anche nelle sedi di Salerno e Caserta. Si ricercano, in particolare, addetti alle vendite e manager store. Per candidarsi basta collegarsi all’apposita sezione del sito di Primark, selezionare l’annuncio di propria preferenza e compilare i campi con i dati richiesti. Sarà poi cura dei recruiters mettersi in contatto con i profili più adeguati per l’azienda.

Si attende poi una ulteriore apertura nel territorio partenopeo: dopo il Centro Commerciale Campania, il Maximall Salerno e La Cartiera, il quarto store campano di Primark dovrebbe essere inaugurato nelle prime settimane di settembre al centro commerciale Grande Sud di Giugliano.