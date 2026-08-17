Mathias andrà a New York: dopo la truffa, un’agenzia regala il viaggio al ballerino 16enne

Si conclusa a lieto fine la storia di Mathias, il ragazzo di 16 anni tra le vittime dell’agenzia di viaggi di Pozzuoli: al giovane sarebbe stato regalato il viaggio per New York che gli consentirà di frequentare una delle scuole di ballo più rinomate.

Mathias a New York: lieto fine dopo la truffa dell’agenzia viaggi

Il giovane ballerino di Pozzuoli rischiava di vedere compromessa la sua partenza per gli Stati Uniti dopo essere rimasto vittima, insieme ad altre circa 100 persone, della vicenda della sedicente agenzia di viaggi che avrebbe incassato denaro per viaggi mai prenotati.

Mathias dovrà partire il prossimo 5 settembre per New York, dove è stato ammesso a studiare danza all’American Ballet School. A permettergli di coronare il suo sogno è stata la disponibilità di una seria agenzia di viaggi che, dopo aver conosciuto la sua storia, ha deciso di sostenere integralmente il costo del viaggio, chiedendo di rimanere anonima.

Ad annunciare la lieta notizia è stato lo stesso Mathias, diffondendo un video sui social: “Ciao sono Mathias, il ragazzo di 16 anni che aveva e che ha ancora un sogno per l’American Ballet School. Volevo ringraziare tutti e in particolare l’onorevole Borrelli. Per un momento ho avuto paura di aver perso il mio sogno. Voglio ringraziare l’agenzia che vuole rimanere in anonimato, io e la mia famiglia gli saremmo sempre grati per tutto questo. Ringrazio anche tutto il popolo puteolano che mi ha sostenuto. Prima o poi la giustizia prevale sempre”.