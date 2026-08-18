Rivoluzione Free Flow in autostrada, come funziona e dove è già attivo il nuovo pedaggio

Nelle autostrade italiane è arrivato il Free Flow, ma come funziona? Il sistema è già attivo in alcune parti della penisola, tra autostrade e tangenziali e ben presto arriverà in tutta Italia.

Free Flow in autostrada, come funziona il nuovo sistema

Arriva il sistema Free Flow e cambia definitivamente il modo di pagare il pedaggio in autostrada: niente più sbarre, biglietti o code ai caselli. Il veicolo attraversa portali dotati di telecamere e sensori che riconoscono la targa oppure il dispositivo di telepedaggio, registrano il passaggio e calcolano automaticamente l’importo dovuto. L’obiettivo è rendere il traffico più fluido, evitando rallentamenti e fermate.

Per chi utilizza il Telepass o altri dispositivi abilitati, il pagamento avviene automaticamente secondo le condizioni del proprio contratto. Chi invece viaggia senza telepedaggio deve controllare i transiti e saldare l’importo attraverso i canali ufficiali del gestore.

Dove è già attivo e qual è il metodo di pagamento

Sulla Pedemontana Lombarda, sulla A33 e sulla Corda Molle il termine previsto è generalmente di 15 giorni. Il mancato pagamento può comportare costi aggiuntivi, sanzioni da 87 a 344 euro e la decurtazione di due punti dalla patente. Attenzione, infine, alle truffe: eventuali richieste ricevute via SMS o messaggi vanno verificate esclusivamente sui siti e sulle app ufficiali.

Il sistema è già operativo su diverse tratte italiane, tra cui la Pedemontana Lombarda A36, la A33 Asti-Cuneo, la A59 di Como, la A60 di Varese e la Corda Molle. Ben presto, però, sarà attivo in tutte le autostrade e le tangenziali d’Italia.

Sarà, dunque, addio a code chilometriche e file interminabili che si formano a imbuto nei pressi dei caselli, specialmente in quei periodi di traffico intenso come possono essere le settimane estive di agosto ma anche quelle delle giornate nei periodi primaverili vicino la Pasqua e le settimane bianche a ridotto del Natale e della Befana.