Torre del Greco, la Capitaneria di Porto compie 118 anni. Da D’Angelo a Sannino: gli auguri

Oggi 18 agosto 2026 la Capitaneria di porto – Guardia costiera di Torre del Greco compie 118 anni dalla sua istituzione. Un traguardo importante che molti personaggi dello spettacolo hanno voluto celebrare con dei messaggi di auguri.

La Capitaneria di Porto di Torre del Greco compie 118 anni

Sebbene con l’atto costitutivo (Regio Decreto 2438), che diede inizio alla storia del Corpo delle Capitanerie di Porto nel lontano 20 luglio 1865, fu fin dal principio necessario costituire un Ufficio marittimo per la gestione del locale porto, solo con il Regio decreto n. 540 del 18 agosto 1908, Vittorio Emanuele III istituì il Compartimento marittimo di Torre del Greco, attestando – già da allora – la forte vocazione marittima della città corallina.

All’epoca il settore più vasto dell’economia torrese era caratterizzato, dalle diverse attività inerenti al mare sia nel settore manifatturiero, legato alle costruzioni navali con tutte le attività ad esso connesse, che per quanto concerne l’attività di pesca e, ancora di più, tutta l’industria del corallo.

Tra gli artisti che hanno voluto porgere i propri auguri alla Capitaneria ci sono Valentina Stella, Nino D’Angelo, Andrea Sannino, Pina Turco, Massimiliano Rosolino, Antonio Benarrivo, Rossella Erra, Clementino, Savino Zaba, Cosimo Alberti, Mr. Hyde, Pio D’Antini, Pino Maddaloni, I Ditelo Voi, Michele Posa Bardo, Ciro Giustiniani, Enzo Raiola, Federico Figlia di Granara, Federico Lo Schiavo, Dario Morello, Luca Franchini, Luigi Maruotti, Alfredo Pedullà, Gigio Donnarumma, Giulio Golia.

Per le emergenze in mare è sempre attivo il Numero Blu 1530 oltre al numero di telefono 081 8812200 della Sala Operativa del Comando in intestazione, anch’esso operativo 24 ore al giorno.