Stefano Esempio a Turris Live: “La rabbia è tanta. Sosteneteci, ci salveremo”

Durante la sedicesima puntata di Turris Live (il programma di Vesuvio Live dedicato al mondo corallino presentato da Michele Massa e Stefano Esposito e che va in onda ogni lunedì alle ore 20:30 sui canali social) tra gli ospiti della trasmissione abbiamo avuto il piacere di fare una chiacchierata con il difensore dei corallini, Stefano Esempio. Il centrale è uno dei punti di riferimento della squadra e soprattutto della tifoseria, nato e cresciuto calcisticamente a Torre del Greco. Il classe 99′ con la maglia corallina può contare più di 200 presenze.

Le parole di Stefano Esempio a Turris Live

Con il calciatore ritorniamo sul pareggio contro il Monterosi della settimana scorsa. Ecco le sue parole: “Abbiamo un po’ di amaro in bocca per la partita di domenica, siamo riusciti a fare una grande rimonta dopo essere andati sotto di due gol. Dispiace tanto soprattutto per i tifosi, è un momento che non ci gira niente a favore e la partita è andata così”.

Le scuse social arrivate domenica sera per l’errore sul primo gol sono un segnale forte. Stefano Esempio ancora una volta ha fatto capire quanto ci tiene alla causa corallina e queste sono le parole sul motivo di questo gesto: “Era giusto che mi prendessi la responsabilità di quanto fatto. Come quando ho preso gli applausi per le grandi partite è giusto essere sinceri e leali con sé stessi quando si sbaglia… è un messaggio di protezione alla squadra che ha dimostrato di essere un grande gruppo ribaltando la partita”.

Il commento sul momento dei corallini in campionato

Doveroso il passaggio sul momento della Turris che non vede vittoria da oltre due mesi. Esempio prova a spiegarci quali sono secondo lui i motivi di questo declino: “Guarda credo che quando incappi in due/tre partite, poi vengono fuori errori di squadra o individuali, inizi ad entrare in un vortice mentale ed è difficile uscirne fuori. Ma noi ne usciremo da grande squadra sicuramente. E’ chiaro che la rabbia è tanta, avevamo tre punti in tasca contro il Monterosi e questa rabbia dobbiamo portarla in campo venerdì”.

Esempio poi spegne ogni voce o rumors di una squadra lontana dalle idee dell’allenatore: “Assolutamente, non abbiamo nessun problema col mister oppure una difficoltà con gli ideali di Caneo, né tantomeno con la società e ci tengo a ribadirlo ancora una volta anche qui in trasmissione”.

Lo sguardo alla classifica e il messaggio ai tifosi

Classifica che però rimane ancora abbastanza compatta con la Turris che con una vittoria può uscire dalla zona play-out: “La vittoria ci può rilanciare, la classifica fortunatamente per noi non è cambiata di tanto, io però sono abituato a guardare le cose positive. La squadra non perde da cinque giornate, vero che manca la vittoria e abbiamo solo pareggiato nell’ultimo periodo, questa ci manca ancora e dovremo provare il tutto per tutto venerdì”.

Stefano ai tifosi cosa diresti in questo momento, quale messaggio vorresti lanciare ai tanti corallini in vista della sfida di venerdì e del 2024?: “Ai tifosi dico di sostenerci fino alla fine, perché sicuramente ci salveremo”.