Il Napoli sfiora la vittoria in rimonta contro la Roma in un secondo tempo spettacolare dal punto di vista del punteggio. Gli azzurri vengono beffati all’89’ da un gol di Abraham, che per pochi centimetri rimane in gioco al momento del colpo di testa vincente. La squadra esce dal campo sconfortata, tra l’indifferenza del pubblico e qualche fischio.

Questione di centimetri, Napoli-Roma finisce 2-2: gli azzurri escono dal Maradona tra indifferenza e fischi

Al 59′ passa la Roma: Juan Jesus entra in ritardo su Azmoun, per Sozza non ci sono dubbi, è rigore. Dal dischetto Paulo Dybala è implacabile, nulla da fare per Meret che pure aveva intuito l’angolo giusto.

Al 64′ un sussulto: gli azzurri rubano palla sulla trequarti con Cajuste, Mathias Olivera calcia dall’interno dell’area, trova una deviazione di Christensen e batte Svilar.

Dopo il gol del pari diventa tutto un altro Napoli: prima Kvaratskhelia, poi Osimhen sfiorano il gol a tu per tu con Svilar, poi.

All’82’ la svolta: Renato Sanches aggancia Kvaratskhelia in area, Sozza dopo una rapida visione al monitor decreta il calcio di rigore per il Napoli. Sul pallone si presenta Osimhen, che spiazza Svilar e completa la rimonta.

All’89’ la doccia gelata: Di Lorenzo sale in ritardo, Abraham di testa batte Meret da pochi passi. Il guardialinee prima alza la bandierina, poi il Var cambia la decisione.

Al 92′ Mancini e Svilar salvano su Osimhen, che da due passi quasi ribadisce in rete una conclusione di Rrahmani.