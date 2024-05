A margine della presentazione di Vivo Azzurro Tv, la nuova piattaforma digitale della FIGC propone gratuitamente contenuti inediti delle Nazionali e un’ampia serie di approfondimenti sul calcio di base, il ct Luciano Spalletti si è intrattenuto con i cronisti presenti, almeno fino ad una domanda che l’ha fatto reagire in maniera decisamente particolare.

VIDEO/ Don’t touch my Naples: la risposta piccata di Spalletti alla domanda sugli azzurri

Interrogato sulla deludente stagione che sta conducendo il Napoli, il tecnico di Certaldo ha risposto con un piccato e ripetuto ‘Prego?’ alzando il dito nei confronti della giornalista che aveva fatto la domanda a mo’ di rimprovero.

In mattinata, lo stesso Spalletti aveva raccontato con parole emozionanti cosa ha provato nel momento in cui ha vinto lo Scudetto alla guida degli azzurri: “Ho rincorso tutta la vita la vittoria dello scorso anno, quando ci sono arrivato ho visto che quell’evento in sé stesso o quella coppa non è nulla. Io non saprei descrivere la coppa dello scudetto, ma se fossi un pittore ti saprei rappresentare tutte le facce della felicità dei napoletani quel giorno”.

Insomma, il buon Luciano non perde mai l’occasione per ricordare alla piazza partenopea quanto il suo legame con tutta la gente di Napoli sia oramai indissolubile ed eterno.