Ricercato da 2 anni e arrestato durante la festa di battesimo: caos al ristorante a Napoli

Un uomo di 27 anni, ricercato dal 2024, è stato arrestato dai carabinieri all’interno di un ristorante di Marechiaro, a Napoli, dove si trovava per festeggiare un battesimo.

Caos a Marechiaro: arrestato al ristorante durante un battesimo

Il 27enne si trovava in una villa, a poca distanza dalla celebre “fenestrella” di Marechiaro, tra gli invitati del battesimo del figlio di un suo amico. Una festa alla quale non avrebbe potuto partecipare in quanto da circa due anni avrebbe dovuto scontare la sua pena in carcere.

Il 27enne, infatti, era ricercato dal novembre del 2024 per il tentato omicidio di Giuseppe Orefice, esponente dell’omonimo clan operativo nell’area di Castello di Cisterna. Accusa che gli sarebbe costata 10 anni di carcere da scontare, come imposto dall’ordine di carcerazione firmato dall’autorità giudiziaria partenopea.

Sul luogo del ricevimento sono intervenuti i carabinieri. Hanno prima localizzato il 27enne monitorando la sua rete relazionale e dopo aver scoperto che avrebbe partecipato al battesimo del figlio dell’amico lo avrebbero scovato in sala.

I militari hanno atteso che il giovane si isolasse dagli altri e poi lo hanno raggiunto. Lui, compresa la situazione e vista l’impossibilità di fuggire, avrebbe valutato la possibilità di lanciarsi in acqua. Poi però si sarebbe lasciato ammanettare dalla sezione operativa di Castello di Cisterna mentre i parenti hanno reagito al blitz con insulti e violenza. Il 27enne ora è nel penitenziario di Secondigliano.