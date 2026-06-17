Dolore in Campania per Marco: il carabiniere di 26 anni morto dopo un malore improvviso

Lutto cittadino a Cava de’ Tirreni per Marco Noviello, il carabiniere in servizio a Clusone, in provincia di Bergamo, morto a soli 26 anni a seguito di un malore.

Dolore a Cava de’ Tirreni: carabiniere morto dopo un malore

Stando a quanto emerso, il giovane militare si trovava nel garage della caserma quando si sarebbe sentito male. Purtroppo per il 26enne non ci sarebbe stato nulla da fare. Grande lo sconforto dei colleghi e dell’intera comunità di Cava de Tirreni dove era nato e cresciuto.

“A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Cava de’ Tirreni, esprimo profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Marco Noviello, giovane carabiniere cavese di soli 26 anni“ – queste le parole del sindaco di Cava, Raffaele Giordano.

“La notizia della sua morte ci addolora profondamente e colpisce tutta la nostra città. Marco era un servitore dello Stato, un ragazzo che aveva scelto di indossare la divisa dell’Arma dei Carabinieri con senso del dovere, dedizione e spirito di servizio”.

“In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, alla sua compagna, ai suoi colleghi dell’Arma e a quanti lo hanno conosciuto, stimato e amato. Cava de’ Tirreni piange un suo giovane figlio e ne custodirà il ricordo con rispetto e gratitudine”.

Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino in occasione dell’ultimo saluto. La salma arriverà questa sera in città e i funerali si terranno domani pomeriggio 18 giugno, alle ore 16, nel santuario di Sant’Antonio e San Francesco. Il sindaco ha disposto per due ore – dalle 15,30 alle 17,30 – la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche nonché di attività ludiche, creative e di intrattenimento sul suolo pubblico.