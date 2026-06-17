Da Napoli al mondo intero: Arturo Muselli è nel cast della serie di successo Peaky Blinders

C’è un attore di Napoli nel cast della nuova stagione di Peaky Blinders, la serie televisiva britannica di fama mondiale trasmessa da Netflix: si tratta di Arturo Muselli, divenuto noto al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo in Gomorra.

Da Napoli a tutto il mondo: Arturo Muselli in Peaky Blinders

Arturo Muselli nasce a Napoli nel 1983 e dopo un primo esordio a teatro, debutta al cinema nel 2004 con Le conseguenze dell’amore di Paolo Sorrentino. A segnare una svolta nella sua carriera è il personaggio di Enzo Sangue Blu in Gomorra ma anche la partecipazione a diverse fiction di successo come Un posto al Sole, Provaci ancora prof, Il Commissario Ricciardi e Resta con me.

L’attore napoletano sarà ben presto tra i protagonisti di una delle serie di maggior successo su Netflix, intitolata Peaky Blinders, che racconta l’ascesa della famiglia Shelby, nella Birmingham del primo dopoguerra, che trasforma la loro piccola gang in un potente impero criminale.

Nel nuovo capitolo della serie scritta e creata da Steven Knight, al fianco dei già annunciati Jamie Bell e Charlie Heaton, si aggiunge anche l’attore napoletano. Arturo Muselli vestirà i panni di Angelo, membro dei Peaky Blinders del duca Shelby.

Confermata anche la presenza nel cast di: Conleth Hill (Il trono di spade) che interpreterà Clemmy Keeler, il feroce patriarca della famiglia Keeler; Cal O’Driscoll (Vikings: Valhalla) che sarà il figlio di Clemmy, Aidan Keeler; Daniel Monks (A Knight of the Seven Kingdoms) nei panni dell’ispettore Bell.

Il nuovo capitolo di Peaky Blinders, in arrivo in tutto il mondo su Netflix e nel Regno Unito su BBC iplayer e BBC One, sarà diretto da Mike Barker (The Testaments) e Anna Zackrisson (Detective Hole) e prodotto da Tim Whitby (This Town).