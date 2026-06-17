Spettacolo a Ercolano, rinasce Villa Favorita: parchi, kaffeehaus, montagne russe e casina dei mosaici

Sul Miglio d’Oro, quel tratto di costa vesuviana dove i Borbone e l’aristocrazia napoletana costruirono le loro dimore più sfarzose, qualcosa si sta muovendo. A Villa Favorita di Ercolano i cantieri sono aperti, le maestranze al lavoro, e giorno dopo giorno uno dei complessi monumentali più affascinanti d’Italia riemerge dal lungo silenzio in cui era scivolato. Non si tratta di un semplice restauro: è una rinascita vera, attesa da decenni.

I lavori, avviati il 22 dicembre scorso, rientrano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” — e sono finanziati dall’Unione Europea attraverso il fondo NextGenerationEU. L’investimento complessivo ammonta a 32 milioni di euro, una cifra che testimonia l’importanza strategica e culturale del sito nel panorama del patrimonio italiano.

Un cantiere che racconta la storia

Le immagini diffuse dalla SABAP — Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Area Metropolitana di Napoli — mostrano l’avanzamento dei lavori in una sola giornata di cantiere: eppure bastano a trasmettere la portata di ciò che sta accadendo. Nel parco superiore stanno tornando alla luce elementi architettonici di pregio che il tempo, la vegetazione e l’incuria avevano nascosto alla vista. Cornici, strutture, geometrie di un giardino nobiliare che sembravano perdute per sempre si riaffacciano, quasi incredule, dopo anni di oblio.

È il lavoro silenzioso e quotidiano di chi opera in cantiere a rendere possibile tutto questo: restauratori, archeologi, tecnici e operai che ogni mattina affrontano la complessità di un sito stratificato, delicato, dove ogni intervento deve rispettare la materia storica senza tradirla.

Villa Favorita – Come apparirà al termine dei lavori

Il parco inferiore: il kaffeehaus, le montagne russe, la casina dei mosaici

Nel parco inferiore il ritorno alla vita è ancora più spettacolare. Tre strutture straordinarie — il kaffeehaus, l’edificio delle montagne russe e la casina dei mosaici — stanno recuperando il loro antico splendore. Si tratta di architetture di raro fascino, testimonianze di una cultura aristocratica che nel Settecento trasformò il litorale vesuviano in uno scenario di eleganza e invenzione scenografica.

Il kaffeehaus, luogo di socialità e piacere raffinato tipico delle ville nobiliari del Settecento; l’edificio delle montagne russe, singolare struttura di intrattenimento che riflette la voga europea dei giochi meccanici in voga tra le corti del tempo; la casina dei mosaici, con le sue superfici preziose e la sua vocazione decorativa: ognuno di questi edifici è un capitolo a sé di una storia che merita di essere riletta.

Villa Favorita – Il render del parco

Un progetto di riunificazione, non solo di restauro

L’ambizione del progetto va oltre il semplice recupero fisico degli edifici. L’obiettivo dichiarato dalla Soprintendenza è la riunificazione dell’intero complesso monumentale: ricomporre il Parco Superiore e il Parco Inferiore, restituire coerenza alla villa nel suo insieme e ristabilire il dialogo con il contesto urbano di Ercolano e con il paesaggio costiero che si apre sul Golfo di Napoli.

Significativa è anche l’attenzione all’accessibilità: i percorsi interni vengono riorganizzati per rendere fruibile il sito a un pubblico più ampio, nel rispetto delle caratteristiche storiche e ambientali del luogo. Villa Favorita non deve tornare a essere un monumento inaccessibile e chiuso in sé stesso, ma un luogo vivo, aperto, capace di dialogare con la città e con i visitatori.

Il Miglio d’Oro ritrova uno dei suoi simboli

Villa Favorita non è soltanto un edificio da restaurare: è uno dei luoghi simbolo dell’intero sistema delle Ville Vesuviane, quel patrimonio diffuso che lungo il Miglio d’Oro racconta meglio di qualsiasi libro l’età dell’oro della Campania nobiliare. Il suo recupero ha un valore che supera i confini del singolo cantiere: è un segnale che l’Italia sceglie di prendersi cura della propria bellezza, di investire nel futuro partendo dalle radici.

Il progetto è reso possibile dalla collaborazione istituzionale tra la Soprintendenza, l’Ente Ville Vesuviane, il Comune di Ercolano e l’Agenzia del Demanio — un lavoro di squadra che dimostra come la tutela del patrimonio richieda visione condivisa prima ancora che risorse economiche. Un ringraziamento speciale va al Consorzio Ganosis, che ogni giorno porta avanti concretamente questo cantiere straordinario.

La rinascita di Villa Favorita è la dimostrazione che il patrimonio culturale, quando viene trattato con cura, competenza e risorse adeguate, non muore mai davvero. Aspetta soltanto di essere ritrovato.