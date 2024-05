Nel corso della notte si è verificata una copiosa perdita di acqua in Corso Lucci 79 a Napoli (angolo via Nicola Capasso) dove si è registrata, probabilmente a causa delle rottura di una conduttura idrica, anche l’apertura di una voragine sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, i Carabinieri, la Protezione Civile, che ha circoscritto e cantierizzato l’area della voragine.

FOTO/ Napoli continua a sprofondare: enorme voragine in zona stazione dopo quella al Vomero

Per consentire l’esecuzione delle opere necessarie, da parte della squadra di ABC è stato necessario il restringimento della carreggiata che è presidiata dalla Polizia Locale per la gestione del traffico veicolare.

L’intervento si protrarrà probabilmente sino a fine giornata.

Un altro evento molto simile nella dinamica, si era verificato lo scorso 21 febbraio in via Morghen al Vomero. Torna in maniera preoccupante in auge il tema relativo alla sicurezza urbanistica: in quell’occasione il crollo inghiottì un albero e due automobili, di cui una con passeggeri a bordo.

L’intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco riuscì ad evitare il peggio, traendo in salvo le due persone che non riportarono ferite se non qualche escoreazione.