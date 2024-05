VIDEO/ Il gruppo armeno in gara all’Eurovision incanta sulle note di “Dicitencello vuje”

I Ladaniva, in gara all’Eurovision 2024 in rappresentanza dell’Armenia, hanno incantato il web con una versione di “Dicitencello vuje” in un napoletano perfetto. È l’ennesima dimostrazione di come la canzone partenopea sia un fenomeno di livello mondiale.

Chi sono i ‘Ladaniva’, il gruppo armeno che ha incantato con ‘Dicitencello vuje’

Il gruppo si è formato a Lilla nel 2019, nato dalla collaborazione artistica della cantante armena Jaklin Baghdasaryan e del polistrumentista francese Louis Thomas.Baghdasaryan è nata a Yeghegnadzor in Armenia, ma è cresciuta a Minsk, prima di emigrare in Francia nel 2014 insieme a sua madre, stabilendosi a Tourcoing, e poi successivamente iscriversi al Conservatorio di Lilla. Louis Thomas è originario di Lilla, ed anche lui si è successivamente iscritto al medesimo Conservatorio, incontrando per la prima volta Jaklin durante una jam session in un bar nel quartiere Vieux-Lille, L’Intervalle.

Durante la pandemia di COVID-19, quando ancora molti paesi erano bloccati a causa del lockdown, il duo ha pubblicato due video musicali, Vay aman e Zepyuri nman, che hanno riscosso un grande successo online, in particolare dalla comunità armena. Nello stesso anno hanno pubblicato il loro singolo di debutto Kef chilini, il cui videoclip ha raggiungo le 18 milioni di visualizzazioni.

Nel 2023 i Ladaniva hanno pubblicato il loro album di debutto omonimo, prodotto e distribuito dall’etichetta belga PIAS Recordings.

Il 9 marzo 2024 è stato confermato che l’emittente radiotelevisivo armeno ARMTV ha selezionato internamente il duo come rappresentanti nazionali per l’Eurovision Song Contest 2024 a Malmö, in Svezia. I due passano la seconda semifinale in terza posizione; in finale, Ladaniva si classificano in 8º posizione, riportando l’Armenia in top-10 dopo 8 anni dall’ultima volta. Jako è inoltre il brano completamente in armeno ad essersi classificato più in alto nella storia della competizione.