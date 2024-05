Mutuo Green, agevolazioni per chi ha a cuore l’ambiente: scopriamole con lo Studio Sammarco

I mutui green possono essere un grande vantaggio per chi intende acquistare casa se quest’ultima ha un’alta efficienza energetica, ma anche per chi vuole ristrutturare migliorando la propria classe di consumi: il campo, come sempre, è pieno di insidie e per sfruttare al meglio i vantaggi l’ideale è affidarsi a consulenti esperti in materia come Luigi Sammarco.

Mutuo Green, una mano per chi aiuta l’ambiente

La crescente attenzione all’ambiente nella società contemporanea sta avendo ripercussioni sulla vita di ciascuno di noi: limitare l’uso della plastica, minimizzare le emissioni di carbonio, preferire fonti di energia rinnovabile. Molti governi, per raggiungere gli obiettivi prefissati, stanno mettendo mano ai fondi pubblici per agevolare comportamenti virtuosi: “In Europa il 40% dell’energia viene utilizzata nel residenziale, ma anche nel settore terziario, quindi si capisce bene che per ridurre le emissioni in atmosfera c’è bisogno di maggiore efficientamento energetico”, spiega Luigi Sammarco, consulente creditizio.

Lo Studio Sammarco è leader da 40 anni nel settore della consulenza creditizia, in particolare quella rivolta a chi intende acquistare immobili, creando le condizioni più vantaggiose per ottenere mutui o prestiti. Una grande mano arriva proprio grazie ai mutui green, che però hanno condizioni d’accesso stringenti, plafond limitati e nascondono altri ostacoli che spesso l’utente medio ignora.

Cosa sono i mutui green?

“I mutui green sono destinati ad acquisto di abitazioni, costruzioni ed anche alla ristrutturazione di immobili che devono essere ecosostenibili: ovvero, devono essere di classe A, classe B o classe C“, spiega Luigi Sammarco, “Questa cosa è fondamentale: se l’immobile non appartiene a queste categorie non si può ottenere il mutuo green ed il relativo vantaggio finanziario, cioè un tasso di interesse più basso”.

Perché, in soldoni, è di questo che si parla: ottenere un prestito da parte della banca ad un tasso di interesse agevolato ed a condizioni complessivamente migliori per i contraenti: in questi anni nei quali l’oscillazione dei tassi d’interesse ha, in molti casi, condizionato il potere d’acquisto delle famiglie, è una questione non da poco. “Anche qui si fa molta confusione: talvolta le banche propongono un tasso di interesse basso ma solo se vincolato ad un mutuo green, e non per mutui ordinari. Le persone non sempre hanno indicazioni chiare”.

Agevolazioni, anche ristrutturare conviene

“Il mutuo green vale anche per la ristrutturazione – spiega Sammarco – ad esempio: ho acquistato un immobile che era di classe G, poi ho apportato una miglioria, ho efficientato energeticamente l’appartamento guadagnando classi energetiche? Posso surrogare , posso passare a un mutuo green che mi fa abbassare il tasso”.

Ma l’esperienza nel campo della consulenza creditizia permette ai professionisti dello studio Sammarco di non dare nulla per scontato e rispondere a tutti i quesiti. Ad esempio: che cos’è la classe energetica? Da dove posso capire a che classe appartiene la mia casa? “Dalla certificazione energetica, la cosiddetta APE – spiega Sammarco – Un documento redatto da un professionista che ci fa capire quanta energia ci vuole per riscaldare o raffreddare un’unità immobiliare, quanto è ottimizzato il consumo di quell’appartamento”.

Quindi, ad ogni abitazione viene assegnato un “voto” espresso con una lettera da A a G, in base all’efficienza energetica. Ma la valutazione può essere migliorata con interventi di riqualificazione del fabbricato finalizzati proprio a questo scopo: “Per poter elevare la classe energetica dobbiamo apportare delle migliorie in termini di efficientamento energetico: creando delle pareti termiche, sostituendo gli infissi esterni o addirittura anche attraverso il fotovoltaico che porta sicuramente ad un risparmio energetico”.

