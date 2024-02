I tassi dei mutui e dei prestiti sembrano aver preso la via della discesa in questo inizio 2024, ma per fare le scelte giuste è necessaria la giusta consulenza: ne abbiamo parlato con Luigi Sammarco, leader nel settore con il suo studio Sammarco Consulenza a Torre del Greco che si definisce un “artigiano del credito”.

Tassi dei mutui in calo: perché serve la consulenza

Il tasso d’interesse è sostanzialmente il costo annuo, in percentuale, che gli istituti bancari applicano in aggiunta alle altre spese sul rimborso di mutui e prestiti erogati. Esso viene regolamentato, in Italia, dalla Banca Centrale Europea che sulla base delle condizioni economiche generali stabilisce periodicamente tale percentuale.

Dopo gli anni più duri del Covid, durante i quali un insieme di fattori tra i quali la stagnazione dell’economia e l’erogazione generosa di bonus e sostegni avevano praticamente azzerato i tassi, favorendo l’accesso al credito, si è verificata una rapida crescita dei prezzi dei beni: essa è stata favorita da un lato dalla disponibilità di moneta circolante e dall’altra da altre situazioni di tensione internazionale che hanno inciso sui commerci mondiali (ad esempio, la guerra in Ucraina ed il prolungato stop delle fabbriche cinesi a causa della pandemia). Tale aumento è definito con un termine ben noto che è “inflazione”.

Per riequilibrare la situazione, la BCE ha avviato nel 2022 un “rally”, una crescita costante dei tassi di interesse per circa 2 anni, che ha portato ad un aumento delle rate di mutui e prestiti, con il risultato collaterale che molte famiglie hanno visto lievitare drammaticamente le rate di mutui e finanziamenti.

Un campo abbastanza ostico per il comune cittadino che rischia di compromettere il proprio potere di spesa a causa di scelte leggere o sbagliate: per questo, abbiamo chiesto a Luigi Sammarco, professionista della consulenza creditizia con 40 anni di esperienza, qualche informazione in più sull’argomento.

Tasso fisso o variabile? “Lo stesso vestito non può andar bene a tutti”

Sammarco ama definirsi un “artigiano” del credito, portando l’esempio del sarto che cuce un vestito personalizzato per ciascuno dei suoi clienti. Ma perchè? “Io mi definisco un artigiano del credito, perché ad ognuno do il proprio abito: analizzo situazione per situazione. Ciò che va bene ad un individuo non va bene ad un altro: bisogna vedere esattamente quali sono le problematiche. Il prodotto che può andar bene ad un soggetto non va bene all’altro soggetto”, spiega il consulente.

Una visione di consulenza che si adatta perfettamente al discorso dei tassi d’interesse sul credito: “Spesso sento dire “il tasso variabile no, per carità!”, invece in alcuni casi il tasso variabile può andare bene, sconsigliando invece il tasso fisso: è quello che ti dicevo, non si può dare lo stesso abito a tutti”. Un esempio che fa immediatamente capire che non esiste una soluzione standard valida per tutti e che la risposta se sia meglio il tasso fisso o variabile, oggi come ieri, dipende da innumerevoli fattori soggettivi.

“Attualmente c’è un’inversione di tendenza: l’inflazione sta iniziando ad abbassarsi e questo porta ad un abbassamento dei tassi di interesse che la Banca Centrale Europea aveva innalzato nei mesi scorsi. Già nei primi giorni di quest’anno notiamo una riduzione dei tassi di interesse e dei prezzi al consumo“, è l’osservazione di Sammarco.

I numeri della BCE incidono sul quotidiano: per questo serve la “vera” consulenza

Ma cosa significa, per le famiglie, la variazione dei tassi di interesse? “Questo fa piacere a tutti, soprattutto a quelle persone che avevano contratto un tasso variabile e che oggi si trovano a pagare quasi il 50% in più rispetto alla rata prevista al momento della firma del contratto. Quindi è una cosa estremamente importante“. Si tratta di un dato che, pur se non immediatamente comprensibile da tutti, incide fortemente sulla vita quotidiana. Per questo l’invito ad avvicinarsi senza timore alla consulenza creditizia quando si ha il minimo dubbio.

Luigi Sammarco fa poi un esempio: “Nel settore immobiliare c’era stato un fermo totale degli acquisti: perché con dei tassi estremamente alti non si riusciva a sostenere una rata per un immobile decoroso e dignitoso. Per contro, invece, i canoni di locazione si sono alzati di molto. Questa riduzione del tasso di interesse è fondamentale, fa muovere l’economia: non è solamente l’immobiliare ad esserne interessato, ma anche tanti altri settori di investimento”. A ribadire, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che non si tratta di numeri per “addetti ai lavori” ma che coinvolgono la quotidianità di tante persone. “C’è una maggiore volatilità, un maggiore movimento di denaro che è sicuramente un bene per tutti”.

Prezzi quindi in discesa, si spera

Le parole di Sammarco però fanno complessivamente ben sperare: a fronte di anni difficili per chi doveva ripagare mutui e finanziamenti contratti con troppa leggerezza, l’attività della Banca Centrale Europea dovrebbe favorire una complessiva contrazione dei prezzi dei beni di consumo, sempre che non intervengano altri fattori a scombinare le carte in tavola: “L’inflazione è ancora non a livelli di qualche anno fa, ma già questa riduzione ci dà grande sollievo”.

E chi si trova a pagare rate oggi troppo alte? Non tutto è perduto. Gli strumenti messi a disposizione dalle banche consentono, analizzando le singole situazioni, di trovare la via giusta per onorare i debiti senza sacrificare eccessivamente il proprio stile di vita: non è mai troppo tardi, quindi, per affidarsi ad un esperto del settore, soprattutto in un momento di difficoltà: “Non bisogna vedere il consulente come un costo da sostenere – spiega Sammarco – perché la soluzione che offriamo, alla lunga, è sempre più conveniente di quella attuale”.

Studio Sammarco, dove si trova e contatti

Lo Studio Sammarco offre consulenza a 360 gradi, avvalendosi anche di altre figure professionali: sugli aspetti legati alla detrazione dei costi, nel difficile campo urbanistico, negli aspetti successori. È la “casa” di chi sta acquistando casa, ma anche di chi intende investire nel mattone, consolidare la propria situazione finanziaria e debitoria o far crescere la propria attività professionale.

Per approfondimenti e consulenze, i professionisti dello Studio Sammarco sono a disposizione. Lo studio di Luigi Sammarco si trova a Torre del Greco, in Via Cesare Battisti, 54.

