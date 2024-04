Trema anche il Vesuvio, scossa di terremoto all’alba: magnitudo 3.1

Una scossa di terremoto si è registrata nella mattinata di oggi sul Vesuvio. L’INGV riferisce di un sisma di magnitudo 3.1 avvenuto oggi 28 aprile 2024 nella zona del cratere del vulcano alle ore 5:55 ad una profondità di 0 km.

Terremoto sul Vesuvio oggi 28 aprile 2024

Una scossa dunque molto superficiale, che non ha prodotto fortunatamente nessun danno a persone o cose. È molto comune il verificarsi di terremoti nell’ambito del cratere del Vesuvio che, ricordiamo, è un vulcano attivo ed il sintomo del suo respiro è appunto l’attività sismica. Non c’è motivo dunque di preoccupazione.

La scossa dell’11 marzo

Un’altra scossa di terremoto in quella zona si verificò l’11 marzo scorso, tra Cercola e Volla, ma in quel caso non c’entrava nulla il cratere. Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuvio, spiegò infatti che rientrava “nella dinamica tra il Vesuvio e la faglia regionale che più o meno passa all’altezza del Sebeto. Una faglia di andamento appenninico che passa nella valle del Sebeto per intenderci […] non è collegato con quelli che registriamo in questa zona nel 99% dei casi nell’ambito del cratere del Vesuvio”.

Ieri il forte sisma ai Campi Flegrei

Ieri mattina invece l’ennesima scossa nei Campi Flegrei, una delle più forti registrate negli ultimi tempi. Alle prime luci dell’alba i cittadini della zona sono stati svegliati dal sisma, generato dall’attività bradisismica, ed in tanti si sono riversati in strada. Alle 8:18 poi se n’è verificata un’altra, ma stavolta meno intensa poiché di magnitudo 2.