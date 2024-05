Era inevitabile. I tifosi del Napoli non ne possono più di vedere una squadra senza anima né coraggio, affrontare le partite con un atteggiamento inspiegabile e mediocre. E così al termine della sconfitta di quest’oggi contro il Bologna, i gruppi organizzati della Curva A hanno contestato in maniera molto dura Di Lorenzo e compagni.

Scempio Napoli, monta la protesta Ultras allo stadio Maradona: “Giocate senza la maglia”

Al fischio finale di Napoli-Bologna quest’oggi allo stadio Diego Armando Maradona è andata in scena una durissima contestazione da parte degli Ultras della Curva A. Dopo un fitto lancio di fumogeni, i tifosi hanno chiesto espressamente alla squadra di “giocare senza maglia” in quanto non degni di indossarla.

Una presa di posizione netta, decisa, ma soprattutto comprensibile e condivisibile. Perché tutti i problemi che possono esserci stati a livello societario, dirigenziale e di gestione tecnica, è inammissibile vedere come i calciatori partenopei non abbiano una minima reazione nervosa, di orgoglio, per contrastare sé stessi e la mediocrità che stanno mettendo sul terreno di gioco di domenica in domenica.

Una stagione che ha assunto la forma di un piano inclinato senza attrito, sul quale la squadra rotola inesorabilmente verso il baratro senza opporsi al proprio destino.