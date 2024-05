Il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio maschile Luciano Spalletti, è tornato a parlare della controversa separazione dalla SSC Napoli arrivata dopo aver conquistato uno storico scudetto atteso in città per ben 33 anni.

Intervenuto al World Meeting on Human Fraternity che si è svolto al Coni, l’allenatore di Certaldo si è espresso in modo sibillino sulla vicenda.

Spalletti torna sul suo addio al Napoli: “Perdono, ma non dimentico. Avevamo tutto per proseguire”

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti, e relative al suo doloroso e sofferto addio dagli azzurri: “Avevamo tutto per dare seguito a ciò che avevamo vinto e conquistato. Per parlare della questione bisognerebbe essere a conoscenza di tante cose”.

“Io perdono tutti, voglio bene a tutti, ma non dimentico nulla. In ogni caso non dico perché sono andato via da Napoli, ma non è una questione di paura. Ho avuto i miei motivi”.

“Quello che c’era nel Napoli era bellissimo: i rapporti, la relazionalità erano fantastici. No, non abbiamo certo vinto per merito mio. Abbiamo ottenuto lo scudetto per merito della città, che ha una tremenda passione per la sua squadra”.