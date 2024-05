Finisce come era iniziata. Una pioggia di fischi accompagna il Napoli negli spogliatoi: gli azzurri perdono l’ennesima partita di questa dannata stagione e regalano al Bologna la qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

Basta, non ne possiamo più: 3 punti nelle ultime 5 partite, Bologna in Champions al Maradona

Anche nella ripresa resistono i gol di Ndoye e Posh, realizzati nei primi 12′ di gioco. A nulla valgono i cambi disperati di Calzona ed il possesso palla sterile dei padroni di casa. Il pubblico presente allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta è costretto ad assistere all’ennesimo scempio stagionale.

La qualificazione alla prossima Conference League non è più così scontata: la Fiorentina avrà contro il Monza la possibilità di scavalcare i partenopei all’ottavo posto nonostante una partita in meno, e il Torino a Verona con 3 punti potrà portarsi a -1 da Di Lorenzo e compagni.

Se il Napoli dovesse arrivare nono, per qualificarsi alla terza competizione continentale per importanza dovrà sperare nella vittoria dei viola in finale contro l’Olympiakos. Una possibilità che sta prendendo sempre più piede, ma potrebbe addirittura non bastare se gli uomini di Francesco Calzona si dovessero far scavalcare addirittura dai granata.