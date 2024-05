Sono ufficiali le formazioni di Napoli e Bologna, che si sfideranno quest’oggi allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta con calcio d’inizio alle ore 18 in un match valido per la36esima giornata del campionato italiano di Serie A.

Il tecnico Francesco Calzona ha recuperato in extremis Giacomo Raspadori e Mario Rui, inseriti nella lista dei convocati. Torna in campo Khvicha Kvaratskhelia, dopo aver saltato la trasferta di Udine a causa di un problema fisico.

Il georgiano è stato al centro di tante voci di mercato negli ultimi giorni, ed oggi dovrà dare risposta sul campo e dimostrare di essere concentrato solo a fare bene con la maglia azzurra.

Per i partenopei la partita di oggi avrà un valore fondamentale: bisognerà assolutamente conquistare punti per proseguire nella caccia alla qualificazione europea per il 15esimo anno consecutivo. Attualmente gli ex campioni d’Italia occupano l’ottavo posto in classifica, che basterebbe per accedere alla prossima UEFA Conference League, ma sono tampinati dalla Fiorentina, distante un solo punto e con una partita da recuperare contro l’Atalanta il 2 giugno prossimo, a campionato già finito.

Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Ndoye, Aebischer; Urbanski, Odgaard; Zirkzee. All. Motta.