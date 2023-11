Luigi Sammarco, leader nella guida al credito: “La vera consulenza è orientare il cliente”

Abbiamo fatto una chiacchierata con Luigi Sammarco, consulente creditizio di Torre del Greco con 40 anni di esperienza alle spalle: con il dott. Sammarco, Vesuviolive.it darà il via ad una rubrica di economia con consigli ed approfondimenti sulle più interessanti tematiche finanziarie che investono la nostra vita quotidiana.

Chi è Luigi Sammarco, consulente finanziario di Torre del Greco

Luigi Sammarco è un professionista con una lunga esperienza alle spalle nel campo della mediazione creditizia, della finanza agevolata e delle assicurazioni. Sin dagli inizi degli anni ’80 ha operato attraverso associazioni di categoria che avevano rapporti con banche ed assicurazioni: successivamente, nel 1999, ha costituito un’impresa individuale che nel 2003 si è trasformata in Srl. Il marchio Sammarco Consulenti è attivo sull’intero territorio nazionale, ma con forti radici in Campania ed in particolare a Torre del Greco. In uno scenario nel quale le modalità di approccio del cliente con gli istituti di credito è uno dei principali requisiti per il buon esito delle operazioni, Luigi Sammarco si propone di assistere famiglie ed aziende in tutte le fasi delle operazioni, attraverso un costante monitoraggio dei prodotti per proporre le soluzioni più convenienti e sicure.

Sammarco mette in campo tutte le attività necessarie all’ottenimento delle migliori condizioni di credito per famiglie ed imprese, non soltanto nella ricerca di nuova liquidità, ma anche nel consolidamento di debiti preesistenti, attraverso uno studio dettagliato delle singole situazioni per arrivare ad una gestione corretta delle disponibilità economiche. La storia aziendale di Sammarco è ricca di casi di successo di aziende e professionisti che hanno trovato il giusto orientamento e superato crisi finanziarie e di liquidità, ma anche di famiglie che hanno migliorato il loro status.

Quaranta anni di esperienza nella consulenza creditizia

“La giusta consulenza, la vera consulenza”, sottolinea Sammarco ,”è dire anche le cose che non è conveniente fare, spiegare gli errori che sono sempre dietro l’angolo. In questo l’esperienza nel settore è fondamentale. Io cerco di consigliare in modo razionale, ma anche con consigli quasi paterni: ed in questo i capelli bianchi aiutano! Cerco di evitare che le persone si mettano in situazioni problematiche solo perché spinte dall’emozione (ad esempio fare una spesa eccessiva, comprare una casa che non si può gestire finanziariamente)”.

E con quasi 40 anni di attività, Luigi Sammarco di esperienza ne ha da vendere: “È sempre maestra di vita. Immagina quanti casi mi sono passati tra le mani e quante volte, nell’affrontare una nuova pratica, trovo analogie con problematiche già risolte, che mi consentono di individuare subito la soluzione migliore.”

L’esperienza non si può studiare, è una cosa che va conquistata sul campo: “I prodotti finanziari sono tanti e diversi: questo avviene perché le banche e le società di finanziamento puntano a differenziare l’offerta per distinguersi sul mercato. Così vanno a conquistarsi sempre più fette di mercato”. E fa un esempio lampante: “L’esperienza e la competenza mi permettono di capire quali sono le reali esigenze di chi ho di fronte: spesso le persone non se ne rendono conto, le loro richieste sono ‘mascherate’ dalle emozioni, dal desiderio di imitare gli altri credendo di far bene. È come scegliere un capo di abbigliamento: la taglia, il colore, il modello, possono essere perfetti per una persona e stare male su un’altra. Io, da consulente, ti indico cosa può andar bene per te cercando una soluzione su misura: sono un artigiano del credito”.

La storia: le prime consulenze finanziarie ad artigiani e famiglie

L’attività professionale di Sammarco inizia il 2 marzo 1985 con la CLAAI – Confederazione delle libere associazioni artigiane in piazza Garibaldi a Napoli. È cominciato tutto come un “secondo lavoro”: da giovanissimo, Luigi lavorava all’Ansaldo, dove aveva avviato una promettente carriera aziendale. Un’esperienza che gli ha lasciato tanto, in termini di rapporti umani, di conoscenza delle problematiche operaie e di funzionamento di realtà strutturate come il colosso industriale.

Le prime attività creditizie furono legate ad Artigiancassa, con i finanziamenti per gli artigiani, tra i quali: panificatori, pasticcieri, acconciatori maschili e femminili, orefici, meccanici. Categorie che potevano acquistare laboratori, attrezzature e scorte con agevolazioni sugli interessi, che in quel periodo erano altissimi: dal 20%, grazie a diverse agevolazioni, si scendeva a circa il 5%. Ma gli investimenti dovevano essere certificati e servire a far crescere l’attività: quindi, anche in questo, gli imprenditori dovevano essere guidati per evitare di incappare in errori e perdere i benefici.

Nel 1999, con l’arrivo dell’EURIBOR (indice europeo che tiene conto della media dei tassi di interesse delle maggiori banche europee), il mercato si è aperto anche alle banche straniere, che potevano operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi offrendo tassi molto vantaggiosi, che spesso erano la metà di quelli delle banche italiane. Questo ha aperto anche il mercato immobiliare: nel secolo scorso erano relativamente in pochi a riuscire a comprare casa, ma, con un più facile accesso al credito, la storia è cambiata.

Per acquistare casa, diversi decenni fa, si ricorreva tradizionalmente all’aiuto di familiari, con prestiti tra parenti, favori, sacrifici enormi per mettere da parte gruzzoletti che servivano a “sistemare” i figli, almeno per chi ne aveva la possibilità: c’era la cultura del risparmio. Anche perché per una famiglia media era impossibile avvicinarsi ad un mutuo, visti i tassi dell’epoca che negli anni ’80 hanno toccato punte del 20%.

Dalla “cultura del risparmio” al consumismo a credito

Appassita, col cambiare dei tempi, la cultura del risparmio: il consumismo ha preso piede. “Le persone vogliono avere l’auto, la moto, il televisore nuovo, mangiare al ristorante è diventata un’abitudine quasi quotidiana. Lo stile di vita è cambiato e la finanza si è evoluta, adattandosi ai bisogni della società. Le famiglie, con queste abitudini, non hanno più la possibilità di risparmiare” – sono le parole di Luigi Sammarco, che ha vissuto questi epocali cambiamenti dall’interno, da “addetto ai lavori”. Le società finanziarie si sono inserite in questi cambiamenti sociali, in parte agevolandoli: “Oggi tutti acquistano a credito, nel secolo scorso invece era quasi una vergogna fare debiti: è un vero cambiamento culturale“, spiega.

È proprio in questo contesto che si inserisce la figura del consulente: è il rovescio della medaglia. Le persone si ritrovano in condizioni di indebitamento insostenibile, le rate si accumulano. Ma anche l’indebitamento va gestito, può e deve essere sostenibile. Allora è il consulente a guardare il quadro della situazione con un occhio professionale ed offrire le soluzioni. “È molto più semplice gestire una somma di denaro che già esiste, come facevano i nostri nonni: avevano centomila lire e dovevano dividerla tra le spese. Oggi le persone spendono il loro futuro, qualcosa che non c’è. Per il comune cittadino è complesso gestire questa operatività, non c’è nulla di strano e nulla di cui vergognarsi“.

Di solito con il consulente le persone non vanno a spendere di più: anzi, vanno a risparmiare, rispetto a quanto pagavano o avrebbero pagato in precedenza. Ci sono decine di esempi pratici sulla sua scrivania. “Ma io, ci tengo a specificare, non chiedo soldi per la consulenza“. Anzi, aggiunge: “Non ho mai preso un centesimo se non ho prima portato un risultato tangibile al mio cliente: e talvolta non ho preteso nulla nemmeno dopo, in alcuni casi in cui l’ho ritenuto giusto ed opportuno. Nella vita, e nel lavoro, è essenziale anche avere questa empatia“.

Un consulente filantropo: “Ci vuole equilibrio tra cuore e mente”

Nel passato e nel presente del Luigi Sammarco consulente del credito c’è però tanto spazio per interessi variegati: musica, giornalismo, radio, l’amore per l’arte e la pittura. Sempre pronto a sponsorizzare iniziative sociali, musicali e culturali di ogni genere: “Coltivare tanti interessi è importante per avere un quadro completo della realtà che ci circonda e affrontare tante situazioni diverse”. A cominciare proprio da quel lontano passato nell’Ansaldo, contesto totalmente diverso da quello attuale, eppure fucina di esperienze e pubbliche relazioni.

L’arte è sensibilità, spiritualità. Può sembrare strana tanta attenzione per il mondo artistico, che poi si intreccia con quello sacro e religioso: uno spirito che fugge dai ritmi frenetici, dai freddi numeri della finanza per cercare la propria realizzazione attraverso le bellezze immateriali. Un riscatto di una vita dedicata al lavoro e che cerca di conciliare le proprie priorità: “Nella vita bisogna cercare equilibrio tra cuore e mente: la mia professione è legata al mondo del denaro, quindi alla materialità. Ma mi viene naturale bilanciare questo tempo con la spiritualità, con l’arte”. Infatti, il suo ufficio è una vera pinacoteca: sui muri, non c’è un centimetro di spazio non occupato da quadri.

Il lato spirituale del consulente creditizio Luigi Sammarco: le attività di Assisi Pax

Ma la spiritualità e la filantropia fanno totalmente parte della vita di Luigi Sammarco: è vicepresidente di Assisi Pax International, un’associazione che ha sede presso la casa natale di San Francesco nella cittadina umbra, che promuove le attività utili ad un dialogo tra i popoli per raggiungere la pace nel mondo.

L’associazione premia, inoltre, con la “Palma d’oro“, personalità che si sono distinte per una visione etica nel campo della finanza come Brunello Cucinelli ed Enzo Paolo Muscia, imprenditori illuminati da una particolare attenzione ai loro dipendenti. Ma a ricevere la “palma” sono stati anche il cardinale Crescenzio Sepe, Benedetto XVI e la Marina Militare italiana. Il fondatore di Assisi Pax, Padre Gianmaria Polidoro (dell’Ordine dei Francescani Minori di Assisi) si è da sempre distinto per aver facilitato rapporti diplomatici anche tra capi di stato di eccezionale importanza storica come Gheddafi, Putin, Reagan.

Secondo Sammarco “Bisogna tendere ad una società intrisa di spiritualità, rispettosa della dignità umana, solidale ed in grado di creare uguaglianza, benessere e pace per tutti, dove i valori completano, armonizzano, perfezionano l’umanità in tutti i suoi ambiti: sociale, economico, tecnologico, scientifico, artistico”.

L’impegno di Luigi Sammarco per Torre del Greco e la storia della tunica “miracolosa”

Senza andare troppo lontano, Sammarco ci racconta del grande impegno profuso per la tutela del patrimonio artistico dei luoghi di culto della città di Torre del Greco. Uno su tutti, il recupero della chiesa di S.Maria del Principio: si tratta di un luogo di culto voluto da San Vincenzo Romano, allora parroco, ed eretto sui resti di una piccola cappella distrutta dalla lava dell’eruzione vesuviana del 1794. Della vecchia cappella si salvò “miracolosamente” soltanto l’edicola di fine ‘200 con l’immagine della Madonna.

Un luogo ricco di fascino leggendario, dall’aura prodigiosa tramandata nei secoli e diffusasi anticamente in tutte le popolazioni del sud Italia: tanto che, si narra, un gruppo di contadini pugliesi attraversò secoli fa l’Appennino per venire a pregare dinanzi alla cappella (che era detta “dei marinai”), chiedendo alla Madonna di intercedere per far cadere la pioggia e dare respiro alle loro terre, vittime di siccità ed in preda ad una grave carestia.

Con loro, la leggenda narra, che avrebbero portato un crocifisso su cui Cristo era ricoperto da una tunica: ottenuto il “miracolo”, avrebbero lasciato in pegno quest’abito a Torre del Greco. La popolazione torrese prese l’usanza di coprire i malati proprio con la tunica, ritenuta prodigiosa, passandola di famiglia in famiglia: uno studio commissionato dallo stesso Luigi Sammarco è riuscito a recuperare l’abito sacro e ad affidarlo alle cure della parrocchia di Santa Maria del Principio.

“Tante aziende e famiglie hanno realizzato sogni con il mio aiuto”

“E’ una grande soddisfazione guardare tutte le aziende che ho contribuito ad avviare grazie alla mia consulenza sul credito agevolato, ad esempio con la legge 488.” Sammarco non nasconde l’orgoglio, consapevole che tanto del suo lavoro è servito a sviluppare l’imprenditoria privata della città del corallo: “Ma gli strumenti legislativi e finanziari sono tanti e variegati: quindi chi viene in questo ufficio sa che troverà sempre una strada giusta per avviare un’attività”.

Ma sono tantissime anche le famiglie che, proprio con la consulenza di Sammarco, sono riuscite a migliorare la loro situazione finanziaria per vivere dignitosamente e per ottenere, ad esempio, il mutuo per acquistare casa. È un mercato, quello dei mutui, su cui bisogna essere sempre vigili: “Molti che hanno acquistato casa anni fa, con tassi variabili, oggi sono in difficoltà. Quindi si rivolgono a me per capire cosa fare. Ma ci sono già segnali che indicano una futura discesa dei tassi: qual è la cosa giusta da fare? Dipende dalle situazioni. Solo una consulenza personalizzata può dare risposta”.

E sempre mal celando l’orgoglio ci racconta che: “Ci sono persone che hanno fatto il mutuo con me, 20 anni fa e grazie ai tassi variabili a rata costante ne hanno dimezzato la durata. Ma una famiglia da sola non può mai districarsi in un ventaglio di ipotesi poco chiare ai non addetti ai lavori“.

Studio Sammarco, dove si trova e contatti

Lo studio di Luigi Sammarco si trova a Torre del Greco, in Via Cesare Battisti, 54. Per info: 0818495228 e 3485165040, oppure via email ad info@sammarcoconsulenti.it.

