LA FESTA CORALLINA/ Abbracci ed emozioni, la Turris finalmente esulta a Brindisi

La festa a Brindisi è iniziata dopo il triplice fischio che ha sancito la vittoria della Turris e la conseguente salvezza diretta senza passare per i tanti temuti play-out. A decidere la sfida in terra pugliese è Nicolao, il grande ex della partita (fischiato e beccato dal pubblico di casa a più riprese, nonostante il calciatore nei due gol non abbia esultato, anzi ha alzato le braccia in segno di scusa). Negli spogliatoio come a Torre del Greco, la festa non è mancata, tra dirette social e i saluti ai vari D’Auria, Contessa e Saccani out in questa sfida. Mattatori dello spogliatoio i giovanissimi Nocerino e Pugliese.

Turris, la festa salvezza negli spogliatoi di Brindisi è social

E’ la serata della Turris, è la fine di una stagione che sembrava stregata, il finale però è di quelli da fiaba, la salvezza diretta è il miracolo di mister Menichini e di tutti i ragazzi che hanno abbassato la testa e pensato solo alle parole del proprio mister, che ha raccolto una squadra pronta e certa di andare a giocarsi tutto nei play-out, per non pensare al peggio.

La gioia negli spogliatoio è incontenibile, mattatori della serata i giovani Nocerino e Pugliese che con alcune dirette su Instagram hanno mostrato a tutti i tifosi la festa. Salti, urla, gioia e selfie hanno accompagnato il quarto d’ora successivo al triplice fischio. La consapevolezza di aver fatto un’impresa c’è. A breve i calciatori partiranno in direzione Torre del Greco per ricevere l’abbraccio della squadra nella nottata, che nella città campana sarà viva. Nel mentre i primi caroselli sono partiti, con fuochi d’artificio e clacson che girano in festa per il centro. In attesa di scoprire il futuro della squadra nelle prossime decisive settimane.