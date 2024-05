Maggio è il mese nel quale si riapriranno le graduatorie per personale ATA e GPS: il Centro Formazione Athena ci illustra le occasioni da non perdere per tutti coloro che vogliono lavorare nella scuola pubblica.

Graduatorie per personale ATA e GPS: dritti alla meta con Centro Athena

Quella del personale ATA è una definizione che racchiude tutti i ruoli non docenti nell’ambito delle istituzioni scolastiche: amministrativi, tecnici ed ausiliari. La vecchia immagine del “bidello” è assolutamente superata: il personale ATA oggi include molti profili che richiedono particolari specializzazioni: possono svolgere funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza. Ma grazie a realtà come il Centro Formazione Athena, questa necessità di acquisire competenze non è affatto un limite all’inserimento: anzi, numeri alla mano, le possibilità di lavorare fin da subito sono altissime.

Dal 10 al 30 maggio è possibile, per gli aspiranti impiegati della scuola, fare domanda di inserimento o di aggiornamento per le graduatorie 24 mesi ATA, così dette perchè riservate a chi ha maturato un’anzianità di servizio di almeno 24 mesi. Esse sono dette anche di prima fascia e verranno utilizzate nell’anno scolastico 2024-25 per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze.

Anche l’alfabetizzazione digitale è a portata di mano

Si tratta di un concorso per soli titoli: Athena Centro di Formazione è aperto a tutti coloro che dovranno inserirsi in graduatoria o aggiornare la domanda. Per la compilazione è necessario essere in possesso di Spid, diploma, qualifica e presentare i vari attestati. Una delle novità di quest’anno è l’alfabetizzazione digitale, una marcia in più per chi vuole entrare nel mondo della scuola: presso il Centro Formazione Athena è possibile, in brevissimo tempo, acquisire le competenze necessarie ed ottenere la certificazione.

GPS, fatti trovare pronto per le prossime supplenze

Previsto entro la fine del mese di maggio anche l’aggiornamento delle graduatorie GPS (graduatorie provinciali di supplenza) rivolte ai docenti: anche in questo caso il percorso per realizzare il sogno di insegnare nella scuola pubblica passa attraverso una richiesta di crescente e continua formazione.

Certificazioni linguistiche, attestati informatici e corsi di perfezionamento come il CLIL sono tutti validi aiuti per scalare le graduatorie e salire in cattedra: per questi e molti altri, il Centro Formazione Athena è a disposizione degli aspiranti docenti per tutte le delucidazioni al fine di ottenere gli attestati nel più breve tempo possibile.

Centro Formazione Athena, chi si forma non si ferma

Centro Formazione Athena è una concretezza nel campo della formazione. Nasce nel 2021 a Torre del Greco in provincia di Napoli ma è già presente sul territorio partenopeo da diversi anni. Il progetto, ideato dal dott. Francesco Serpe, laureato in Scienze della mediazione linguistica, è rivolto a coloro che hanno la necessita di concludere il proprio piano di studi e per chi ha bisogno di titoli di accesso a concorsi ed esami nella pubblica amministrazione.

Si occupa anche di recupero anni scolastici e formazione del personale ATA: quasi tutti i corsi sono on line ma il metodo prevede che ad ogni studente sia assegnato un tutor, un punto di riferimento che lo aiuterà a conseguire la certificazione nel modo più agevole possibile.

Il Centro Formazione Athena è specializzato anche nella formazione universitaria, offerta attraverso 62 percorsi di laurea in 5 facoltà, corsi di perfezionamento come il CLIL, operatore socioassistenziale, segretario-coordinatore amministrativo e operatore per l’infanzia. Grazie ai professionisti di Athena è inoltre possibile ottenere certificazioni linguistiche in inglese, tedesco e spagnolo: il centro è accreditato presso strutture riconosciute dal Miur, a totale garanzia dell’affidabilità delle certificazioni rilasciate.

Come contattare il Centro Formazione Athena

Il Centro Athena ha sede a Torre del Greco, in provincia di Napoli, nella centralissima via Salvatore Noto 44. Francesco Serpe è disponibile in sede tutti i pomeriggi dei giorni feriali dalle 16.00 per qualsiasi informazione ma le attività di consulenza, come quelle formative, possono essere svolte anche a distanza. Pertanto è attivo anche il numero telefonico per qualsiasi informazione: 377.9867133.