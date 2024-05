Incidente nel Casertano, chi era Dimitri: il protagonista de Il Collegio morto a 24 anni

Si chiamava Dimitri Tammaro Iannone una delle vittime dell’incidente stradale avvenuto a Villa Literno, nel Casertano, nella notte tra sabato e domenica: morto a soli 24 anni, era noto per la sua partecipazione al programma televisivo Il Collegio, in onda su Rai 2. Insieme a lui hanno perso la vita altri due giovani ragazzi.

Incidente Casertano: morto Dimitri, protagonista de Il Collegio

La tragedia si è consumata in via Delle Dune quando l’auto sulla quale viaggiavano Dimitri e altri tre ragazzi si sarebbe schiantata frontalmente contro un’altra vettura con a bordo un uomo e una donna di 49 e 59 anni, residenti a Casapesenna e rimasti feriti nello scontro.

Il 24enne sarebbe, invece, morto sul colpo insieme a due suoi amici: Filomena Del Piano (20 anni) e Robert Badica (23 anni). Trasportata al pronto soccorso la 21enne di Giugliano in Campania che era alla guida dell’auto e che probabilmente si sarebbe salvata grazie all’airbag.

Chi era Dimitri Tammaro Iannone

Dimitri, di origine ucraine, era stato adottato a 5 anni da una coppia di Villa Literno. All’età di 17 anni aveva preso parte come protagonista alla prima edizione de Il Collegio per poi uscire di scena dal mondo dello spettacolo. Pare fosse legato sentimentalmente proprio alla ragazza che era alla guida dell’auto quella drammatica notte.

“Sono dovuto crescere diversamente dagli altri perché per 5 anni sono stato senza genitori. Ho dovuto sviluppare una caratteristica mia di come comportarmi già da persona adulta” – aveva raccontato nel corso della trasmissione parlando del suo passato. I suoi genitori lo avevano descritto come “la luce dei nostri occhi”.

Intanto la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per chiarire le dinamiche della vicenda. Quasi nelle stesse ore un altro incidente si è verificato ancora nel Casertano, sulla statale Appia, stroncando la vita di un ragazzo di soli 20 anni.