A 16 anni guida l’auto, perde il controllo e si schianta: l’incidente a Napoli, 4 minori feriti

Un grave incidente si è verificato a Napoli, nella notte di sabato, in zona Coroglio, dove un minorenne alla guida di un’auto si sarebbe schiantato contro un palo, rimanendo ferito insieme ad altri coetanei.

Incidente a Coroglio, minorenne guida un’auto e si schianta

Stando a quanto emerso, il 16enne si trovava a bordo dell’auto insieme a tre amici, tutti minorenni. Stava percorrendo via Coroglio quando avrebbe perso il controllo della vettura e si sarebbe schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Il veicolo era stato noleggiato. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che ha soccorso i quattro feriti e ha provveduto a identificare i giovani e ad affidarli ai rispettivi genitori. A carico del locatario sono state elevate tutte le sanzioni previste dal Codice della Strada per l’incauto affidamento del veicolo e per le altre violazioni emerse durante i rilievi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta tempestivamente la ditta incaricata della manutenzione dell’illuminazione pubblica per il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata e del palo abbattuto. Le immagini dell’accaduto sono state inviate al deputato Borrelli.

“Ho chiesto che vengano fatte verifiche immediate per accertare come sia possibile che un’auto a noleggio sia finita nelle mani di minorenni che potevano causare danni ben più gravi. Le concessionarie non possono continuare a deresponsabilizzarsi sui controlli così come ritengo debba essere denunciato a piede libero chi ha fornito i documenti per ritirare la vettura. Ci troviamo di fronte a un reato gravissimo. Mettere un’auto nelle mani di chi non può guidarla equivale a consegnare una pistola carica in mano a un bambino. E noi siamo stanchi di dover contare le vittime innocenti dei criminali della strada” – ha commentato il deputato Borrelli.