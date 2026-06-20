Blitz in spiaggia a Napoli: sequestrati oltre 100 ombrelloni e lettini alla Rotonda Diaz

Blitz in spiaggia a Napoli contro l’abusivismo: a seguito dei controlli effettuati alla Rotonda Diaz sono stati sequestrati circa 100 ombrelloni e lettini destinati ai bagnanti.

Blitz in spiaggia alla Rotonda Diaz: sequestrati ombrelloni e lettini

L’intervento sarebbe scattato dopo una serie di segnalazioni. La Polizia Locale ha effettuato un servizio mirato nei pressi della Rotonda Diaz, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’occupazione illecita di suolo pubblico e dell’esercizio non autorizzato di attività economiche.

Il personale dell’unità operativa Chiaia e i Carabinieri della compagnia di Chiaia hanno dapprima svolto dei servizi di osservazione per individuare i luoghi utilizzati per il deposito delle attrezzature da spiaggia. Accertata la provenienza del materiale e le modalità operative adottate dai responsabili, hanno proceduto all’intervento.

L’operazione ha consentito il sequestro penale di oltre cento tra lettini e ombrelloni, risultati riconducibili a diverse persone residenti nelle traverse di via Riviera di Chiaia. Nel corso dei controlli sono state inoltre contestate le violazioni amministrative relative all’occupazione abusiva di suolo pubblico e allo svolgimento di attività in assenza delle prescritte autorizzazioni. I responsabili sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati accertati.

L’assessore alla Legalità, Antonio De Iesu, ha rivolto il proprio apprezzamento alla Polizia Locale e all’Arma dei Carabinieri e ha rimarcato come l’operazione condotta nella zona della Rotonda Diaz si inserisca nelle attività di tutela della legalità e di salvaguardia della corretta fruizione degli spazi pubblici cittadini.