La Notte Romantica in Campania: 2 giorni di magia in uno dei borghi più belli d’Italia

Sabato 20 e domenica 21 giugno 2026, il borgo di Gesualdo, in provincia di Avellino, ospiterà La Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia, l’evento nazionale dedicato ai sentimenti, alla bellezza e alla condivisione che regalerà ai partecipanti una serata ricca di arte, musica, cultura ed enogastronomia, in uno dei luoghi più suggestivi della Campania.

Notte Romantica 2026 a Gesualdo: tra i borghi più belli d’Italia

L’appuntamento, lanciato in occasione del solstizio d’estate e atteso da migliaia di visitatori, è reso possibile dall’associazione culturale Voci dal Borgo e dal Comune di Gesualdo che hanno scelto di riproporre l’iniziativa dopo il successo dell’edizione 2025.

Si susseguiranno 2 giorni magici tra attrazioni, punti panoramici, stand gastronomici, incontri con la storia e la cultura locale, passeggiate nella cittadella, mostra fotografica, coreografie, balli, teatro e punto astronomico.

Novità assoluta per il borgo irpino è la Fiera del Bagagliaio: per la prima volta a Gesualdo sarà possibile fare shopping direttamente nei bagagliai delle auto, un format originale che unisce riuso, creatività e socialità.

Atteso anche il flash mob della scuola di danza “ASD Carlo Gesualdo” guidata dalla maestra Maria Circelli, cuore pulsante dell’animazione insieme ai ragazzi di “Voci dal Borgo” impegnati nei video promozionali, negli allestimenti romantici e nelle attività teatrali.

Torna anche il contest “Balcone Romantico” lanciato da Voci dal Borgo che vede protagonisti i cittadini: in tanti addobberanno i propri balconi e scorci del centro per rendere l’atmosfera di Gesualdo ancor più suggestiva e romantica.

“Procediamo nel segno della continuità. Il nostro impegno per la promozione turistica parte dai Mercatini di Natale nel Castello, che ogni anno attirano oltre 20.000 visitatori, e prosegue con eventi come La Notte Romantica. È un meccanismo simbiotico fatto di volontariato e passione culturale” – ha dichiarato Gianvincenzo Savignano per Voci del Borgo.

“Procediamo a gonfie vele su cultura e offerta turistica. Non ci sentiamo appagati, presto altre novità di qualità” – ha anticipato il sindaco di Gesualdo, Domenico Forgione.



