Trump distrugge Meloni: “Mi ha implorato di fare una foto con lei. Mi ha fatto pena”

Nonostante i sorrisi e l’incontro al G7 di Evian, Donald Trump torna ad attaccare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al termine del summit — e dopo un Consiglio Europeo che non ha soddisfatto le richieste americane, soprattutto in materia di armamenti — il presidente Usa si lascia andare a parole sprezzanti: «Probabilmente è contenta che io le abbia parlato». Non solo: Trump arriva a dire «Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena», affermazioni pronunciate in un’intervista esclusiva con la trasmissione L’aria che tira su La7.

Una versione, quella del presidente americano, che si scontra frontalmente con quanto dichiarato dalla stessa Meloni nella conferenza stampa di chiusura del G7. La premier aveva infatti definito il rapporto con Trump «immutato»: «Non c’è stato tra noi neanche bisogno di parlare. Non ci sono state tra noi recriminazioni», aveva spiegato, aggiungendo: «Io e Donald abbiamo un carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale. Non c’è bisogno che ci chiarliamo quando non siamo d’accordo su qualcosa».

Le reazioni durissime della politica italiana

Le parole di Trump non sono passate inosservate nel mondo politico italiano. Carlo Calenda ha scritto su X: «Trump è un mentitore seriale nonché un bullo da operetta. Personalmente non credo affatto che Giorgia Meloni abbia implorato alcunché. In ogni caso questi insulti vanno respinti in quanto ledono l’onore della Nazione». Sulla stessa linea il senatore del Partito Democratico Filippo Sensi, che ha espresso «solidarietà a Giorgia Meloni per le parole inqualificabili di Trump».

L’intervista integrale: tra Ucraina, Hezbollah e critiche all’Europa

Nel colloquio telefonico con il corrispondente dalla Casa Bianca Daniele Compatangelo, Trump ha toccato anche altri temi caldi dell’agenda internazionale. Interpellato sulla possibile adesione dell’Ucraina all’Unione Europea e sulle implicazioni per un accordo con Putin, il presidente ha glissato: «Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo soltanto la pace», spostando subito l’attenzione sull’incontro con Meloni al G7.

Trump non ha risparmiato critiche anche all’Europa nel suo complesso, bollando come fallimentari le politiche energetiche e migratorie del continente: «Gli europei hanno sbagliato tutto sull’energia e hanno sbagliato tutto sull’immigrazione, e se non risolvono questi problemi l’Europa non sarà mai più la stessa». Parole nette, che si aggiungono al già acceso scambio sul rapporto con la premier italiana, confermando un clima di tensione diplomatica nonostante le rassicurazioni di facciata scambiate a Evian.