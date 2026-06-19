Risplende il Chiostro di Santa Chiara: terminati i lavori di restauro nel gioiello di Napoli

Il Chiostro di Santa Chiara, gioiello monumentale nel cuore di Napoli, torna a risplendere: sono terminati i lavori di restauro, del costo di 2 milioni di euro, che rappresentano il primo dei tre interventi programmati per il campanile e l’area occidentale con la parte archeologica.

Rinasce il Chiostro di Santa Chiara: il gioiello nel cuore di Napoli

Un capolavoro architettonico restituito alla cittadinanza in tutto il suo splendore, un simbolo di Napoli e del patrimonio culturale italiano che riacquista la magnificenza dei colori delle sue caratteristiche maioliche.

I lavori sono stati eseguiti dalla Lithos srl che ha racchiuso, in una nota, il resoconto di un intervento carico di significato: “Siamo giunti alla conclusione del restauro dopo poco più di un anno di lavori. Un tempo che avremmo voluto non finisse mai”.

“Per la bellezza del Chiostro e delle sue maioliche; per l’atmosfera di questo luogo per noi magico, che ci ha accolto e protetto; per la conoscenza e l’esperienza maturate nel restauro di un materiale così affascinante quanto fragile; per il profumo degli agrumi e per il silenzio; per tutte le persone che, con passione e dedizione, custodiscono e valorizzano questo straordinario complesso. Tutta questa bellezza ci ha riempito l’anima e il cuore. Un’esperienza professionale e umana che porteremo con noi per sempre“.

“Napoli ritrova uno dei suoi tesori più preziosi. Dopo un importante intervento di restauro, il magnifico Chiostro Maiolicato di Santa Chiara torna a splendere con i suoi colori originali e le sue straordinarie decorazioni settecentesche. Un patrimonio unico che racconta la storia, l’arte e l’anima della nostra città, restituito ai cittadini e ai visitatori grazie a un grande lavoro di tutela e valorizzazione. Passeggiare tra le sue maioliche significa immergersi nella bellezza senza tempo di Napoli, dove ogni dettaglio racconta una storia” – si legge nella nota del Complesso Monumentale Santa Chiara.