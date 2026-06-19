Vesuvio Live ha selezionato per voi i migliori eventi di questo weekend a Napoli e dintorni, con numerosi eventi gratuiti, mostre artisiche, esperienza gastronomiche e musica.

Mare in Fest (Portici, 18-28 giugno)

Torna a Portici per la sua seconda edizione dal 18 al 28 giugno Mare in Fest, con circa 29 stand food dedicate a specialità di mare, panini pizze e tanto altro, accompagnati da musica live. L’ingresso è gratuito.

Le voci di sopra: suoni e visioni dei Musei Nazionali del Vomero (Napoli, dal 19 giugno- 4 ottobre)

Parte la rassegna “Le voci di sopra: suoni e visioni dei Musei Nazionali del Vomero”, che animerà per tutta l’estate il polo museale della collina di Napoli formato da Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino e Villa Floridiana. Il 19 giugno è previsto a Castel Sant’Elmo Aura Fest, figlie delle stelle, con esibizioni musicali tutte al femminile, mentre il 20 giugno e per tutti gli altri sabato si terrà King of Comedy, uno show di stand up comedy.

Festival della Pizza (Pignataro maggiore (CE), 19-21 giugno)

Arriva a Pignataro maggiore, in provincia di Caserta, il Festival della pizza dal 19 al 21 giugno. Tre giorni dedicati alla pizza con famosi mastri pizzaioli, montanarine, pietnze senza glutine, musica live e intrattenimento per bambini. I fondi raccolti durante l’evento saranno devoluti al Reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. L’ingresso è libero.

Solstizio d’estate 2026 alla Città della scienza (Napoli, 20 giugno)

Sabato 21 giugno si celebrerà a Città della Scienza il tramonto più lungo dell’anno per il Solstizio d’Estate, con esperienze immersive, aperitivi, musica live e molto altro.

Evento sul solstizio d’estate al Planetario di Città della Scienza

Mercatorre (Torre del Greco, 20-21 giugno)

Torna a Torre del Greco sabato 20 e domenica 21 Mercatorre, il mercato vintage dove si possono ammirare e acquistare oggetti d’epoca, modernariato, vinili e tanto altro, accompagnati da musica e street food a km 0. Ci saranno anche la Mostra d’Arte Falastin Hurra e Mostra D’arte Collettiva. L’ingresso è gratuito.

Mercatorre

Festa della Musica 2026 (Napoli, 21 giugno)

Torna questa domenica a Napoli la Festa della Musica 2026, con una programmazione diffusa che porterà la musica a Piazza Dante, Piazza degli Artisti, Piazza San Pasquale, Piazza San Francesco di Paola e Porta Capuana. Alle 21.00 previsto il WORLD SUMMIT, concerto diretto da Enzo Avitabile, con la partecipazione di Sayf, ’O Zulù e tanti altri.

Enzo Avitabile – Ph Titti Fabozzi

Festival del Panuozzo (Gragnano, 21-23 giugno)

Torna Gragnano dal 21 al 23 giugno il Festival del Panuozzo, con tre giorni dedicati alla specialità del territorio, con artisti di strada, dj set, foodblogger e attività dedicate ai più piccoli. L’ingresso è gratuito.