Esce in scooter con un amico, la tragedia in Campania: Matteo è morto a 16 anni

Tragedia nella notte tra giovedì e venerdì a Salerno dove, a seguito di un incidente in scooter, ha perso la vita il giovane Matteo, morto a soli 16 anni.

Incidente a Salerno, Matteo morto a 16 anni: donati gli organi

Matteo si trovava a bordo di uno scooter guidato da un amico, un ragazzo di 21 anni. Stando a quanto emerso, per cause ancora da accertare, il mezzo si sarebbe schiantato contro un’auto in sosta lungo Corso Garibaldi. A causa della velocità sostenuta, Matteo sarebbe sbalzato in avanti, facendo un volo di qualche metro e cadendo poi rovinosamente sull’asfalto.

Il 21enne, invece, sarebbe rimasto schiacciato sotto lo scooter e attualmente è ricoverato in ospedale con alcune fratture ma non è in pericolo di vita. Le condizioni di Matteo sono apparse tragiche fin da subito: il ragazzo sarebbe giunto al pronto soccorso di via San Leonardo con un trauma cranico importante.

Per il giovane, purtroppo, non ci sarebbe stato nulla da fare. Matteo è deceduto poco dopo per le gravi lesioni riportate. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità e soprattutto i familiari del ragazzo che, pur nel più grande dei dolori, hanno scelto di autorizzare l’espianto degli organi, consentendo a Matteo di salvare altre vite.