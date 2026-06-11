Luna park al Castello, concerti in Certosa e film in Villa: 3 mesi di eventi magici a Napoli

Prende il via il 19 giugno per poi concludersi il 4 ottobre 2026 la rassegna “Le voci di sopra: suoni e visioni dei Musei Nazionali del Vomero”, il cartellone di eventi che animerà l’estate del nuovo polo museale della collina di Napoli formato da Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino e Villa Floridiana.

Estate 2026 al Vomero: eventi nei musei più belli di Napoli

Il titolo della rassegna, parafrasando la celebre commedia di Edoardo, racconta di eventi animati da suoni, musica e voci e da visioni, prospettive e panorami, che saranno ospitati nei siti dei musei che hanno sede sulla collina del Vomero, tutti di straordinaria bellezza, accomunati da un profondo legame con Napoli e con la sua comunità.

Una fortezza, un convento e una villa nobiliare circondata da uno splendido parco si uniscono, nonostante le diversità, offrendo un variegato programma artistico: dalla commedia alla musica, dal canto alla poesia, dal cinema al divertimento.

Il progetto è stato presentato dalla direttrice dei Musei del Vomero Almerinda Padricelli, coadiuvata dalle responsabili dei tre musei della collina: Claudia Borrelli (Castel Sant’Elmo), Brunella Velardi (Certosa di San Martino), Amalia Bizzarro (Villa Floridiana).

Castel Sant’Elmo: il programma

A partire dal 19 giugno prende il via Aura Fest, figlie delle stelle, una rassegna musicale tutta al femminile con giovani artiste nazionali, affiancate da giovani artiste locali, a cura di Salvatore Caruso. Il venerdì sera, per cinque settimane consecutive, la Piazza d’Armi si apre al tramonto con musica che racconti il presente, le sue anomalie, le discrepanze, le ipocrisie da chi lo vive con sguardi nuovi, vigili, e soprattutto di farlo con leggerezza ed eleganza. La mission è intimamente legata al nome Aura, una delle “trend word” del momento di internet, che richiama ciò̀ che rende unica una presenza artistica: la capacità di generare intensità̀, evocare immagini e lasciare una traccia emotiva nello spazio e nel tempo.

King of Comedy è l’appuntamento del sabato dal 20 giugno al 18 luglio: stand up comedy con artisti di fama nazionale ed emergenti con la direzione artistica di Vincenzo Comunale, comico ed autore, tra le più interessanti voci del panorama italiano, che sarà anche protagonista della serata di apertura.

Nel Fossato del Castello aprirà il Pessoa Luna Park dal 16 luglio fino al 4 ottobre (dal giovedì alla domenica, con una pausa estiva dal 10 al 2 settembre), un progetto di innovazione culturale e di riattivazione temporanea di spazi urbani sottoutilizzati. Attraverso pratiche di autocostruzione, installazioni artistiche interattive, eventi musicali, workshop e format culturali non convenzionali, il progetto trasforma luoghi residuali in parchi culturali partecipati dedicati soprattutto agli under 35 e alle giovani famiglie. A presentare il format, una delle sue ideatrici, Azzurra Galeota.

Certosa di San Martino: il programma

Lo splendido complesso trecentesco incastonato nella collina del Vomero, rappresenta il palcoscenico ideale per la musica classica e la poesia che a luglio e a settembre risuoneranno all’interno della Certosa. Cinque musicisti, che rappresentano oggi alcune delle voci più̀ autorevoli del concertismo internazionale, saranno i protagonisti dei recital pianistici Notturni in Certosa, la rassegna curata Luca De Lorenzo con due serate a luglio e tre a settembre.

Roberto Cominati, Giuseppe Andaloro e Gile Bae si sono affermati sui palcoscenici di tutto il mondo, in Europa, Asia e America. Accanto a questi celebri Maestri, due giovani promesse: Elia Cecino e Sara Amoresano. Giovani e già̀ premiati a livello internazionale, sono la testimonianza concreta di una delle missioni fondamentali di questa rassegna: dare visibilità̀ ai talenti destinati a segnare il futuro della musica classica.

Phoné. Incontri sulla poesia contemporanea è un ciclo di tre appuntamenti dal 18 al 20 settembre dedicato a tre voci essenziali della poesia italiana contemporanea: Andrea Zanzotto, Amelia Rosselli e Mario Benedetti. Ogni incontro intreccia racconto critico e lettura performativa dei testi, per avvicinare il pubblico all’opera dei poeti più̀ importanti della nostra letteratura attraverso l’ascolto e la condivisione. Un percorso divulgativo ma rigoroso, pensato per attraversare e conoscere la vitalità̀ della parola poetica e la sua capacità di dare forma al tempo individuale e collettivo a cura di Carmen Gallo e Bernardo De Luca

Villa Floridiana: il programma

Per tutta l’estate il grande pratone della villa Floridiana, uno degli spazi più amati e frequentati del parco, si trasformerà in un suggestivo cineforum all’aperto. Una rassegna dal titolo Napoli Contemporanea – che è anche il nome di un progetto culturale che trasforma i monumenti e gli spazi storici della città con installazioni site specific di arte contemporanea- curata da Roberto Recchioni.

Saranno proiettate dieci pellicole il lunedì e il giovedì dalle 19:30 dal 20 luglio al 17 settembre. Il cinema in Floridiana vedrà̀ protagonista Napoli, un’occasione per riflettere su questi ultimi 25 anni di cinema partenopeo come un’opera d’arte collettiva, un vero monumento tra voci puramente napoletane e sguardi di chi a Napoli non ci è nato, ma avrebbe voluto.

I biglietti sono acquistabili online sul sito dei Musei Italiani oppure direttamente sul posto.