Festival della Pizza, 3 giorni di cibo e spettacoli: il ricavato ai bimbi malati del Santobono

Dal 19 al 21 giugno 2026 a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, arriva il Festival della Pizza, l’evento all’insegna del gusto e della solidarietà che animerà per tre serate la piazzetta Alcide De Gasperi, in località Partignano.

Festival della Pizza a Pignataro Maggiore: gusto e solidarietà

La manifestazione, organizzata dall’Associazione L’Officina dell’Amore APS, giunta alla sua quarta edizione, unisce ancora una volta i sapori della tradizione campana ad un obiettivo concreto benefico: i fondi raccolti nel corso della kermesse saranno utilizzati per l’acquisto di attrezzature destinate al Reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, a sostegno dei bambini in cura e delle loro famiglie.

Protagonista della tre giorni sarà la pizza grazie alla partecipazione dei maestri pizzaioli che hanno scelto di mettere il proprio talento al servizio di una grande causa. Saranno presenti: Marco Attanucci della Pizzeria La Spiga, Rosa Casella di Chellalà, Luigi Femiano di Gino Pizza, Cosimo Chiodi di N’Ata Pizza, Luca Viggiano come amico speciale dell’evento.

Anche quest’anno a disposizione degli ospiti ci sarà uno spazio dedicato alle pietanze senza glutine, grazie alla presenza di Amonoglù e Luisè – Laboratorio Artigianale Gluten Free, per garantire un’esperienza inclusiva e gustosa per tutti. Non mancheranno, inoltre, le celebri montanarine di Elena de Il Ritrovo dei Golosi.

Organizzato dalle trenta volontarie de L’Officina dell’Amore, il Festival rappresenta un momento di festa e vicinanza a chi affronta il difficile percorso della malattia pediatrica. Ogni serata del Festival sarà allietata da musica live e intrattenimento per bambini.