A Torre del Greco c’è Mercatorre, la fiera vintage più amata del Napoletano: ingresso gratis

Sabato 20 e domenica 21 giugno 2026 torna Mercatorre, la fiera del vintage, dell’artigianato e del riuso più amata della provincia napoletana, con la sua venticinquesima edizione che si terrà ancora una volta nell’incantevole area esterna degli Ex Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco. L’ingresso è gratuito.

Mercatorre 2026, torna la fiera del vintage a Torre del Greco

Si rinnova l’incontro tra memoria, creatività e identità cittadina, prima della pausa estiva, con il celebre mercato alternativo diventato un vero e proprio simbolo culturale del territorio. L’appuntamento è dalle 17:00 a mezzanotte nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 giugno.

Mercatorre è oggi una festa collettiva dedicata al riuso intelligente, all’arte e al vintage. Tra bancarelle e stand si potrà curiosare tra oggetti d’epoca, modernariato, vinili, abbigliamento retrò, design e artigianato locale, accompagnati da musica, street food a km 0 e un’atmosfera conviviale che richiama visitatori di tutte le età.

Grande spazio, come sempre, sarà riservato all’arte contemporanea, con la Mostra d’Arte Falastin Hurra con più di 80 opere di artisti italiani e stranieri, allestita all’interno degli edifici del CoBar/Stecca. I visitatori avranno la possibilità di visitare anche la Mostra D’arte Collettiva allestita all’esterno degli edifici dei Molini Meridionali Marzoli, offrendo uno sguardo multiforme e vitale sulla scena creativa del territorio.

Domenica 21 giugno Mercatorre darà il via anche alla festa della musica con una selezione musicale a 360° per festeggiare la musica proveniente da tutto il mondo! Non mancherà un Laboratorio di Riciclo Creativo che darà la possibilità a bambini, ragazzi e adulti di lavorare carta, cartone, cartoncino e decorazioni per realizzare manufatti simpatici in gruppo.