Mezzo secolo in politica, festeggiato con un grande evento al quale hanno partecipato Gaetano Manfredi, Maurizio De Giovanni, Pier Ferdinando Casini, Matteo Piantedosi, Diego Della Valle e Gigi Marzullo in qualità di presentatore. Oltre ai saluti di tantissime persone, personaggi che in 50 lunghi anni hanno stretto un rapporto con Clemente Mastella, tra cui Bruno Vespa, Giovanni Malagò e tanti altri, senza contare la carrellata di foto tra cui spicca Silvio Berlusconi.

Mastella festeggia i 50 anni in politica

Un’autocelebrazione ed al tempo stesso uno sfoggio di relazioni. Come se Mastella, nonostante il tempo ormai trascorso, volesse far vedere a tutti che è ancora sulla cresta dell’onda e conserva nelle proprie mani un potere pressoché cristallino, anche a 79 anni.

La battuta mal riuscita sui napoletani e San Gennaro

Tutto bello – per lo meno per lui ed i suoi amici e alleati – finché non arriva la stoccata ai napoletani. Ad un certo punto, quando gli stato consegnato il busto di San Gennaro realizzato da Lello Esposito, Mastella fa avvicinare a sé il sindaco Manfredi per dire: “Questi napoletani sono un po’ furbi. Mi sono trovato a Napoli con i due cardinali, quello emerito e il cardinale attuale, e dissi: ‘Siete un po’ singolari voi napoletani. San Gennaro è stato vescovo di Benevento, è nato a Benevento, a Pozzuoli è stato ammazzato, voi invece avete fatto i soldi con San Gennaro‘. I napoletani sono un po’ particolari mi venne da commentare. Però insomma, questa forma triangolare ci fa molto piacere”.

Una battuta fatta nell’ambito di una festa, lo si deve ammettere, e va presa per quello che è. Tuttavia non fa piacere e stizza un po’ i partenopei, anche perché la storia parla chiaro: il popolo napoletano nel corso dei secoli in realtà ha contribuito a formare il Tesoro di San Gennaro, il più prezioso al mondo, anche privandosi di quei pochi preziosi che possedeva spinto dalla fede e dalla devozione.

Uno scherzo mal riuscito, d’altra parte l’unico a ridere è stato proprio Mastella, mentre Manfredi mostrava un sorriso di cortesia a labbra serrate. Uno sforzo di buona educazione quello del sindaco di Napoli, il quale non poteva certo fare obiezioni, almeno in pubblico. In privato, magari, sì, o magari ci penserà un Maurizio De Giovanni che in circostanze simili ha dimostrato di essere sempre sul pezzo.