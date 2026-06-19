Apre il Pride Park, il grande villaggio gratis a Napoli: 10 giorni di eventi prima del corteo

In attesa del Napoli Pride, in programma sabato 27 giugno 2026, da giovedì 18 a domenica 28 giugno il Real Albergo dei Poveri, in Piazza Carlo III, ospiterà il Pride Park, il villaggio dei diritti ad ingresso libero e gratuito per tutti.

Apre il Napoli Pride Park 202: il villaggio a ingresso gratis

Un evento che assume un significato ancor più rilevante per la celebrazione del 30esimo anniversario del primo storico Pride di Napoli, svoltosi nel 1996. Per onorare questa ricorrenza, la cultura diventa protagonista con l’iniziativa “ART PRIDE PARK!”, che proporrà per tutta la durata dell’evento mostre fotografiche e arti visive. Tra i percorsi espositivi la mostra fotografica “30 anni di Napoli Pride“, un’esposizione curata da Paolo Valerio dal titolo “Il coraggio della memoria Queer“, e l’installazione animalista inclusiva “Pietà canina” di Flavio Pagano.

Di grande impatto l’esposizione di giocattoli storici del Museo del Giocattolo di Napoli, con la mostra “Siamo tutti sulla stessa Barca”, pensata e studiata dagli allievi dell’Istituto Comprensivo Borsellino-Moricino di Napoli, curata dal docente universitario Vincenzo Capuano e rivolta al mondo dei giovani, degli adulti e degli educatori.

All’interno del villaggio prenderanno vita svariati momenti di aggregazione, aperitivi, musica, spazi dedicati alla lotta per i diritti civili, sociali e umani. Saranno, inoltre, presenti stand informativi di Centri Antidiscriminazione, Case Arcobaleno, Associazioni LGBTQIA+, Enti del Terzo Settore e Sindacati.

Di seguito alcuni dei numerosi appuntamenti in programma:

19 giugno : giornata di arte e riflessione proposta da AGEDO Napoli, l’associazione di familiari e amici di persone LGBTQIA+.

: giornata di arte e riflessione proposta da AGEDO Napoli, l’associazione di familiari e amici di persone LGBTQIA+. 20 giugno : giornata per ricordare Ciro Ciretta Cascina, anima del movimento di liberazione sessuale italiano scomparso di recente. Ci sarà la proiezione del documentario “Femmenell” di Andrea Fortis e a seguire musiche e tammorre.

: giornata per ricordare Ciro Ciretta Cascina, anima del movimento di liberazione sessuale italiano scomparso di recente. Ci sarà la proiezione del documentario “Femmenell” di Andrea Fortis e a seguire musiche e tammorre. 21 e 22 giugno: eventi legati alla Giornata Internazionale del rifugiato. Presenti molte associazioni e comunità di migranti che operano sul territorio cittadino, tra queste le referenti del movimento iraniano “Donna, vita, Libertà”. A seguire la presentazione del libro “La mia battaglia d’amore” di e con Imma Battaglia, e il “Femmenella Show” a cura dell’Associazione Trans Napoli, così come la stessa associazione proporrà il talk sui transicidi, tra retoriche d’odio e crisi di diritti,

eventi legati alla Giornata Internazionale del rifugiato. Presenti molte associazioni e comunità di migranti che operano sul territorio cittadino, tra queste le referenti del movimento iraniano “Donna, vita, Libertà”. A seguire la presentazione del libro “La mia battaglia d’amore” di e con Imma Battaglia, e il “Femmenella Show” a cura dell’Associazione Trans Napoli, così come la stessa associazione proporrà il talk sui transicidi, tra retoriche d’odio e crisi di diritti, 23 giugno: Si terrà l’incontro “1996-2026: Dall’ART alla PrEP” con l’Ospedale Cotugno per discutere dei 30 anni di progresso contro HIV e IST, accompagnato dallo spazio di educazione sessuo-affettiva “ROMPITABU SPACE”. Saranno presentati i FREE condom point di Marianna Vittorioso e la TSHIRT “SEXY NAPOLI” di nss.

Si terrà l’incontro “1996-2026: Dall’ART alla PrEP” con l’Ospedale Cotugno per discutere dei 30 anni di progresso contro HIV e IST, accompagnato dallo spazio di educazione sessuo-affettiva “ROMPITABU SPACE”. Saranno presentati i FREE condom point di Marianna Vittorioso e la TSHIRT “SEXY NAPOLI” di nss. 25 giugno: Un’importante giornata di politica e movimento Queer che vedrà, tra l’altro, un evento sui “Trent’anni di politiche LGBTQIA+ della Città di Napoli” e un talk con La Tarantina, storico punto di riferimento per i “femminielli” a Napoli e madrina di questa edizione del Napoli Pride. Sarà proiettato il docufilm “La Tarantina” di Fortunato Calvino.

Un’importante giornata di politica e movimento Queer che vedrà, tra l’altro, un evento sui “Trent’anni di politiche LGBTQIA+ della Città di Napoli” e un talk con La Tarantina, storico punto di riferimento per i “femminielli” a Napoli e madrina di questa edizione del Napoli Pride. Sarà proiettato il docufilm “La Tarantina” di Fortunato Calvino. 26 giugno: Si terrà il dibattito sui 30 anni di Napoli Pride e sul valore del Pride oggi, con i Pride italiani del sud e uno sguardo rivolto verso l’EuroPride Torino 2027 e con la presenza straordinaria degli attivisti e le attiviste dei pride di Odessa e Beirut. In collegamento con lo Stonewall Inn di New York.

Grande attenzione sarà dedicata anche alla salute: il Pride Park ospiterà il Check Point “Il Pride e la prevenzione”. Nelle giornate del 20, 21, 23, 25 e 26 giugno, dalle ore 19:00 alle ore 22:00, sarà possibile effettuare test per HIV, sifilide ed Epatite rapidi, anonimi e gratuiti, e ricevere informazioni sulle vaccinazioni PREP e PEP. A fine giornata, a partire dalle ore 21:30, la manifestazione proseguirà in continuo con dj set, serate a tema e musica dal vivo.

Momento clou della manifestazione il grande corteo del Napoli Pride, previsto per sabato 27 giugno. La parata partirà da Porta Capuana per attraversare le strade della città e arrivare a Piazza Dante. Dopo i consueti interventi politici e istituzionali, dalle 21.30 ci sarà l’atteso Star Show con la direzione artistica di Diego Di Flora. Protagonisti del corteo Leo Gassman, Big Mama e Mariagrazia Cucinotta.



