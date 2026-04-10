Portici, terremoto in casa FdI: Ione Abbatangelo verso la candidatura, Lippolis si dimette

Terremoto in casa Fratelli d’Italia a Portici. Dopo il commissariamento, con la nomina di Gennaro Sangiuliano, arrivano anche le dimissioni di Antonio Lippolis, storico esponente della sezione porticese del partito oltre che della destra porticese. Lippolis ha annunciato di aver rinunciato ad ogni incarico con un post su Facebook, nel quale è accentuata la polemica verso il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia.

Elezioni a Portici, terremoto in Fratelli d’Italia Portici: si dimette Lippolis

Le dimissioni di Lippolis scaturiscono dalla questione che ruota intorno al candidato sindaco da sostenere alle imminenti elezioni amministrative. Secondo l’ex dirigente, Lega e Forza Italia sarebbero state protagoniste di una “fuga in avanti” designando Giovanni Ciaramella, nome che non ha incontrato il gradimento di Lippolis.

Lippolis ha dichiarato che non essendoci “le condizioni per avviare una tavolo provinciale del partito stesso e del resto della coalizione per cercare di trovare una soluzione condivisa; prendendo atto della mancanza di ulteriori possibilità di effettuare un accordo; data la scarsa gestione del partito a livello provinciale nelle figure di Michele Schiano prima e Gennaro Sangiuliano e Marta Schifone poi; ho deciso di rassegnare le dimissioni da iscritto e dal direttivo della sezione di Fratelli d’Italia di Portici”.

Ha infine precisato che la sua scelta “non ha nulla a che fare con la candidatura a Sindaco di Ione Abbatangelo, alla quale vanno i miei più sinceri auguri dato che [le dimissioni, ndr] sono state presentate prima di questa investitura”.

Ione Abbatangelo verso la candidatura, ma manca l’annuncio

La candidatura di Ione Abbatangelo, figlia dell’ex deputato di MSI Massimo Abbatangelo (noto alle cronache per la condanna a 6 anni di reclusione per detenzione di esplosivo nell’ambito del processo sulla strage mafiosa e neofascista del Rapido 904, che provocò la morte di 16 persone) non trova tuttavia ancora riscontro ufficiale. L’annuncio potrebbe giungere nelle prossime ore. Un’altra opzione resta l’appoggio a Giovanni Ciaramella, che nei giorni scorsi ha incontrato Sangiuliano e col quale avrebbe parlato di unità del centro destra anche per le elezioni a Portici.