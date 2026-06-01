Scomparsa e trovata morta a Napoli a 22 anni: l’ultimo audio di Immacolata ai familiari

Sarebbe di Immacolata Panico il corpo della donna trovata senza vita al Centro Direzionale di Napoli: la ragazza, di 22 anni, risultava scomparsa dalla mattinata di domenica e poche ore fa ne è stato rinvenuto il cadavere.

Immacolata, trovata morta a Napoli la ragazza scomparsa

Era stata la famiglia della giovane a sporgere denuncia dai carabinieri diffondendo poi un appello sui social. Della 22enne si erano perse le tracce dalle 10:00 di domenica mattina e nessuno era più riuscito a mettersi in contatto con lei.

Oggi la drammatica svolta: il corpo senza vita di Immacolata è stato ritrovato nell’area del Centro Direzionale di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno recuperato il cadavere.

A seguito delle verifiche del caso, stando a quanto reso noto da Il Corriere, è stata confermata l’identità della ragazza, originaria di Pomigliano d’Arco. Al momento proseguono le indagini per ricostruire la dinamica della vicenda ma l’ipotesi più probabile resta quella del suicidio.

Stando a quanto emerso, la 22enne avrebbe annunciato ai familiari la volontà di togliersi la vita attraverso un audio, girato pare su Whatsapp. Quanto alle cause del decesso, sarebbe precipitata dall’alto da uno degli edifici presenti in zona.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.