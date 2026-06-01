Concerti rinviati, Baglioni ha la polmonite interstiziale: “Sembrava influenza, non passava”

Sono stati rinviati i concerti di Claudio Baglioni in programma in Campania – a Pompei, Paestum e Caserta – a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista.

Claudio Baglioni, rinviati i concerti: ha la polmonite

Ad annunciare il posticipo di tutte le date del GrandTour La Vita è adesso, rimandato all’anno successivo, è stato il cantante stesso, attraverso i suoi canali social: “Ho trattenuto gli occhi e i miei polmoni. Questa è una frase della canzone ‘Uomo di varie età’, è servita a raccontare un po’ un aspetto della mia vita e del mio mestiere: il fatto di prendere, trattenere, usare gli occhi e i polmoni per cercare di catturare intenzioni, suggestioni, cose da trasferire a coloro che avrebbero ascoltato”.

“E invece i polmoni sono la vera e propria macchina che serve a uno che fa il mio lavoro per poter cantare. Curiosamente occhi e polmoni sono stati gli organi con i quali ho avuto più a che fare. Proprio in occasione del mio 75esimo compleanno io ho preso una influenza, abbastanza tradizionale, di quelle un po’ fuori stagione, ma siccome non passava ho deciso di fare degli accertamenti e alla fine è venuto fuori che non era solo una semplice influenza ma si trattava di una polmonite acuta interstiziale”.

“Con la voglia anche di risolvere presto questa questione, con l’aiuto di una dose sostanziosa di farmaci, sono comunque uscito fuori dalla fase più delicata. Questa infiammazione, anche rara, è stata di una certa rilevanza. Ora sistemato l’apparato bisogna recuperare la sua funzionalità per poter cantare tre ore quasi ogni sera, con un repertorio anche molto impegnativo bisogna essere al meglio”.

“Ho dovuto prendere una decisione anche dolorosa perché ho scelto di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour e spostarlo esattamente di un anno, quindi dal 2026 al 2027. E’ un progetto che è nato in questo modo, non sono solo dei concerti ma un vero e proprio viaggio. Ci sarà questo spostamento nel tempo, io posso solamente promettere che ci sarà ancora più entusiasmo e altre invenzioni. Il dispiacere c’è e anche il rammarico, quello che mi fa pensare che possa creare disagio a chi ha già acquistato il biglietto però so che l’organizzazione farà al meglio. Il calendario resta lo stesso, partendo da Venezia e terminando a Torino. Io spero che questo viaggio continui ma ne sono certo”.

Per la tappa napoletana, in programma a Pompei, Beats of Pompei ha comunicato che i due concerti di Baglioni che si sarebbero tenuti nell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei, sono stati posticipati nel 2027, sempre nello stesso luogo.

Le tappe già sold out nell’ambito di Beats of Pompei subiscono il seguente slittamento:

Il concerto previsto per il 20 luglio 2026 viene posticipato al 19 luglio 2027

Il concerto previsto per il 21 luglio 2026 viene posticipato al 20 luglio 2027

Tutti i biglietti già acquistati per le date originarie rimarranno validi per le nuove date, senza necessità di alcuna operazione da parte del pubblico. Per gli acquirenti che non potranno partecipare ai concerti posticipati, sarà possibile richiedere il rimborso entro e non oltre il 30 giugno 2026, contattando il circuito di vendita utilizzato al momento dell’acquisto.