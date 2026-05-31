Meraviglia agli Scavi di Ercolano, 2 giorni di visite ad ingresso gratis per tutti: le date

Gli Scavi del Parco Archeologico di Ercolano, nel mese di giugno, resterà aperto ai visitatori con ingresso gratis per due domeniche consecutive, offrendo a cittadini e turisti un’occasione straordinaria per immergersi nella città romana sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.

Scavi di Ercolano a ingresso gratis per due domeniche: quando

Il celebre sito archeologico, in occasione della Festa della Repubblica e dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, ha aderito all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che prevede l’apertura gratuita di tutti i musei e parchi archeologici statali. Una giornata per celebrare i valori fondanti della nostra democrazia attraverso il patrimonio culturale che ne è espressione. Il 2 giugno, dunque, l’ingresso al Parco sarà libero.

Apertura gratuita anche il 7 giugno, nella prima domenica di giugno che coincide con l’appuntamento mensile della Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che ogni prima domenica del mese consente l’accesso gratuito ai luoghi della cultura statali.

Un’opportunità in più per famiglie, turisti e appassionati di storia antica per scoprire o riscoprire l’eccezionale sito UNESCO di Ercolano. Due domeniche e due gratuità per un mese di giugno che si conferma l’occasione ideale per visitare le rovine ercolanesi.

Il sito offre un’esperienza unica al mondo: case, arredi, oggetti quotidiani e resti umani restituiscono con straordinaria vividezza la vita di una città romana al momento della sua improvvisa fine, regalando un viaggio nel passato che non ha eguali.