Life for Gaza, concerto per la pace a Napoli: tutti i cantanti e gli ospiti

Dopo il successo delle precedenti edizioni, a Napoli torna Life for Gaza, il grande concerto per la pace che vedrà uniti attori, cantanti e ospiti d’eccezione per dire stop al genocidio: l’evento si terrà il 20 giugno 2026, a partire dalle ore 18:00, presso l’ex Base Nato di Bagnoli, Parco San Laise.

Life for Gaza 2026, concerto per la Pace a Napoli: gli ospiti

Un evento per la pace, per la Palestina, dalla parte dei diritti e dei popoli. Il palco partenopeo ospiterà musicisti, attori, artisti, ospiti del mondo della cultura, dell’attivismo e della società civile, tutti per invocare la pace a gran voce, chiedendo la fine di ogni tipo di guerra.

Dopo i precedenti tre eventi-concerti Life for Gaza e i numerosi flash mob, Napoli sarà ancora protagonista di un’altra importante e significativa iniziativa, tra l’altro gemellata e collegata con Londra con Stop the War Coalition che si terrà presso Central Hall Westminster e con Firenze con SOS Palestina organizzata da Piero Pelù.

L’area sarà allestita con mostre tematiche e con 15 differenti postazioni dedicate all’arte di strada. Prima del live, i visitatori avranno la possibilità di assistere a performance di street art e live painting. Sono inoltre previste collaborazioni e testimonianze della Comunità Palestinese, Global Soumud Flottilla, Mediterranea ,Gazzella, Palestinian Medical Relief, Global Movement to Gaza, Assopace Palestina.

La conduzione é affidata a Dalal Suleiman e Sara Lotta e l’incasso della serata sarà devoluto all’Associazione Gazzella Odv per l’allestimento di scuole da campo a Gaza. L’ingresso ha un costo di 15 euro e i biglietti sono acquistabili online sulla piattaforma Etes.

Di seguito una prima lista (in continuo aggiornamento) degli artisti e ospiti che varcheranno il palco di Bagnoli: