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Life for Gaza, concerto per la pace a Napoli: tutti i cantanti e gli ospiti

Mag 29, 2026 - Veronica Ronza

Dopo il successo delle precedenti edizioni, a Napoli torna Life for Gaza, il grande concerto per la pace che vedrà uniti attori, cantanti e ospiti d’eccezione per dire stop al genocidio: l’evento si terrà il 20 giugno 2026, a partire dalle ore 18:00, presso l’ex Base Nato di Bagnoli, Parco San Laise.

Life for Gaza 2026, concerto per la Pace a Napoli: gli ospiti

Un evento per la pace, per la Palestina, dalla parte dei diritti e dei popoli. Il palco partenopeo ospiterà musicisti, attori, artisti, ospiti del mondo della cultura, dell’attivismo e della società civile, tutti per invocare la pace a gran voce, chiedendo la fine di ogni tipo di guerra.

Dopo i precedenti tre eventi-concerti Life for Gaza e i numerosi flash mob, Napoli sarà ancora protagonista di un’altra importante e significativa iniziativa, tra l’altro gemellata e collegata con Londra con Stop the War Coalition che si terrà presso Central Hall Westminster e con Firenze con SOS Palestina organizzata da Piero Pelù.

L’area sarà allestita con mostre tematiche e con 15 differenti postazioni dedicate all’arte di strada. Prima del live, i visitatori avranno la possibilità di assistere a performance di street art e live painting. Sono inoltre previste collaborazioni e testimonianze della Comunità Palestinese, Global Soumud Flottilla, Mediterranea ,Gazzella, Palestinian Medical Relief, Global Movement to Gaza, Assopace Palestina.

La conduzione é affidata a Dalal Suleiman e Sara Lotta e l’incasso della serata sarà devoluto all’Associazione Gazzella Odv per l’allestimento di scuole da campo a Gaza. L’ingresso ha un costo di 15 euro e i biglietti sono acquistabili online sulla piattaforma Etes.

Di seguito una prima lista (in continuo aggiornamento) degli artisti e ospiti che varcheranno il palco di Bagnoli:

  • Max Gazzè;
  • Piotta;
  • Bestierare;
  • Elisabetta Serio e Sarah Jane Morris;
  • Foja;
  • Ascanio Celestini;
  • Roberto Colella;
  • Lino Musella;
  • Sabrina Guzzanti;
  • Massimiliano Gallo;
  • Peppe Lanzetta;
  • Maldestro;
  • Lucariello;
  • La Famiglia;
  • Bisca;
  • Ciccio Merolla;
  • Dadà;
  • Capone e Bungtbang;
  • Francesca Albanese;
  • Gabriella Salvadores;
  • Mimmo Lucano;
  • Luisa Morgantini;
  • Giuliano Granato;
  • Flavia Carlini;
  • Edoardo Castaldo;
  • Luigi De Magistris;
  • Omar Suleiman;
  • Davide DDL;
  • Greta Zuccoli;
  • Vesuviano & Radici;
  • Morena Chiara;
  • Frente Murguero Campano.

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BagnoliconcertoGazapace
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre