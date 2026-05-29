Borsa gigante in piazza a Napoli, l’installazione record è prima in Italia: regali e omaggi

Dal 30 maggio all’1 giugno, dalle ore 10:00 alle 18:00, in Piazza dei Martiri, a Napoli, prenderà il via Chic Shoes Bag in Town, l’evento esperienziale firmato dall’imprenditrice Marzia Mango che ruota attorno all’installazione di una borsa gigante.

Borsa gigante in Piazza dei Martiri a Napoli: l’evento esclusivo

La community del brand, cresciuto online, potrà toccare con mano la realtà di un successo straordinario, culminato nel lancio di due borse pensate in 6500 campioni limited edition per l’occasione. Protagonista assoluta della piazza sarà l’installazione monumentale senza precedenti in Italia: la riproduzione di uno dei due modelli più iconici di tra quelli creati da Marzia Mango.

Si tratta di una vera e propria riproduzione record: l’enorme “borsa” è lunga 5,94 metri per un’altezza di ben 7 metri ed è composta da una struttura modulare realizzata in legno, resina e polistirolo. La realizzazione ha richiesto oltre due mesi, resa possibile grazie alla caparbietà della fondatrice con il supporto di Max Salemme e dell’agenzia Ms Company. L’idea affonda le sue radici in un’immagine concettuale creata con l’Intelligenza Artificiale e oggi trasformata in una realtà unica in Italia.

Durante la tre giorni di Napoli saranno in vendita i modelli di punta del brand, la Amour Bag e la Queen Bag, caratterizzati da un design ricercato. Per l’evento, il prezzo delle borse resterà invariato, ma verranno proposte colorazioni esclusive non disponibili online. L’acquisto avverrà tramite una speciale landing page segreta, che sarà fornita al momento ai clienti in fila, tramite un qr code. Una volta effettuato l’acquisto, i clienti in fila potranno ritirare le borse al desk presente all’interno della bag gigante.

Per premiare l’affetto del pubblico, alle prime mille clienti verrà regalata una Tote Bag personalizzata, contenente una selezione di omaggi dei partner dell’evento: prodotti professionali per capelli I’m Caso, occhiali da sole Cristian Leroy, un mascara o un rossetto firmati Nejha e un biscotto a forma di borsa della pasticceria Celestina. Inoltre, i primi 50 fortunati acquirenti riceveranno anche altri omaggi speciali: un abito firmato Marzia Mango Studio e una borsa di cioccolato creata sempre da Celestina.

“Volevo fortemente un luogo iconico di Napoli per questo appuntamento. Quando hai un sogno, devi solo pensare: ‘Realizziamolo’. Negli ultimi anni Chic Shoes si è focalizzato tantissimo sull’online, vendendo tramite il sito a persone in tutta Italia, ma sentivo che mancava qualcosa: questo ritorno alla realtà fisica, la possibilità di guardare negli occhi e incontrare le mie clienti. Io leggo personalmente tutti i loro messaggi, il confronto con il pubblico per me è vitale” – ha affermato Marzia Mango.