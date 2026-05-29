Precipita nel vuoto, dramma in Costiera: è morto a 35 anni, stava scattando una foto

Dramma a Maiori, in Costiera Amalfitana, dove un uomo di 35 anni, originario di Baronissi, in provincia di Salerno, è stato ritrovato morto dopo essere precipitato dal costone roccioso di Capo d’Orso.

Precipitato dal costone in Costiera Amalfitana: è morto a 35 anni

La tragedia si è verificata lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, nel territorio comunale di Maiori. Stando a quanto reso noto da Rai News, il 35enne aveva raggiunto la Costiera per trascorrere la giornata insieme alla sua fidanzata. Sarebbe stata proprio la donna a lanciare l’allarme, richiamando l’intervento dei soccorsi.

Il corpo privo di vita sarebbe stato rinvenuto poco dopo le 17 di ieri, nel tratto di mare di fronte alla scogliera sottostante la carreggiata. Sul posto, per recuperare il cadavere, sono intervenuti i carabinieri, il personale della Capitaneria di porto e i soccorritori del 118.

In quel momento pare che la compagna non si trovasse con lui. Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica della vicenda. Tra le ipotesi principali spicca quella di una caduta accidentale, sopraggiunta probabilmente mentre il giovane cercava di scattare la foto dal punto panoramico.

Si tratta al momento di una ipotesi tutta da confermare. Intanto la salma è stata sottoposta a sequestro. Saranno le indagini a definire con chiarezza i contorni di questa tragica vicenda che ha sconvolto l’intera comunità.