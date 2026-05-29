Aprirà a Boscoreale, in provincia di Napoli, il più grande parco botanico del Centro-Sud Italia: si chiama Bioma ed è il nuovo paradiso naturalistico del territorio partenopeo.

A Boscoreale apre Bioma: il parco botanico più grande del Sud

Bioma è il Bioparco del Mediterraneo incentrato su ambiente, agricoltura e alimentazione. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato di recente approvato dal consiglio comunale della città vesuviana che ospiterà il Parco.

Un territorio di circa due ettari completamente riqualificato per ospitare un nuovo spazio verde capace di coniugare biodiversità, didattica, ricerca e attrazione turistica, attraverso un percorso mozzafiato tra la natura e le meraviglie vesuviane.

Il progetto nasce a seguito di un concorso internazionale di progettazione che ha visto la partecipazione di enti provenienti da ogni parte d’Europa. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il raggruppamento temporaneo Sbarch_Boscoreale, guidato dall’architetto Federico Bargone, premiato dalla giuria per “l’equilibrio tra rigore progettuale e sensibilità ambientale, la capacità di dialogare con il paesaggio vesuviano e l’attenzione alla fruibilità pubblica degli spazi”.

“Anni di lavoro, un concorso internazionale, 21 progetti da tutta Europa. Una menzione speciale alla Triennale di Milano. Un lungo percorso fino al voto del Consiglio Comunale di Boscoreale che ha approvato la pubblica utilità del Bioma. Non è solo un atto amministrativo. Il più grande parco botanico del Centro-Sud Italia nascerà qui, alle falde del Vesuvio” – ha dichiarato il sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro.