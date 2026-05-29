Coral Sound Pizza Fest, da Decibel Bellini a Simone Schettino: una settimana tra pizza e solidarietà

Da oggi Torre del Greco accende ufficialmente i riflettori sul Coral Sound Pizza Fest, l’evento che per sette giorni trasformerà l’Arena della Musica in un grande spazio dedicato al gusto, allo spettacolo e alla solidarietà.

Dal 29 maggio al 4 giugno, in Viale del Commercio, migliaia di persone sono attese per una manifestazione che unisce alcune delle eccellenze della pizza campana a concerti, comicità, animazione e iniziative benefiche.

Pizza sotto le stelle e grandi ospiti

L’atmosfera sarà quella delle grandi feste popolari estive: tavoli all’aperto, musica live, profumo di pizza appena sfornata e spettacoli ogni sera.

Sul palco si alterneranno artisti e ospiti molto amati dal pubblico: da Ciro Sicallo a Francesco Da Vinci, passando per I Ditelo Voi, Simone Schettino e i vincitori di The Voice Kids di Rai Uno. Presenti anche DJ Decibel Bellini e Gigi Soriani Presente per tutta la durata dell’evento anche Radio Marte con animazione e dirette live.

L’area food sarà uno dei punti centrali della manifestazione: oltre 5000 metri quadrati dedicati alla gastronomia, con 10 pizzerie, più di 1000 posti a sedere, stand dolciari, birra, bibite, gelati e caffè. Prevista anche una proposta per celiaci.

Un evento che guarda al sociale

Ma il Coral Sound Pizza Fest non è soltanto intrattenimento. Il ricavato delle serate sarà infatti destinato alla realizzazione de “La Casa dei Piccoli Cuori”, progetto solidale promosso dal Centro di Spiritualità L’Emanuele A.P.S. per creare una struttura di accoglienza dedicata a bambini malati e in difficoltà.

Un aspetto che rende l’iniziativa ancora più significativa: partecipare significa divertirsi ma anche contribuire concretamente a un’opera sociale importante.

Ingresso gratuito e parcheggi dedicati

L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Per chi vorrà vivere l’esperienza completa sarà disponibile il menù pizza con bibita, gelato e caffè.

Per facilitare l’afflusso del pubblico sono state predisposte anche aree parcheggio sia dal lato Torre del Greco che dal lato Ercolano.

Una settimana che punta a diventare uno degli appuntamenti più partecipati dell’inizio estate vesuviano, tra sapori, musica e solidarietà sotto le stelle.



