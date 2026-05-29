Il Mercato Internazionale a Napoli: specialità partenopee e del mondo a ingresso gratis

Dal 5 al 7 giugno in Piazza Dante, a Napoli, arriva la grande carovana di Regioni d’Europa, il Mercato Internazionale che porterà nella città partenopea i sapori di tutto il mondo, con oltre 50 espositori provenienti da ogni dove. L’ingresso è libero e gratuito.

Sapori del mondo a Napoli: Mercato Internazionale Piazza Dante

Quella di Napoli è una delle due importanti tappe previste nel Sud Italia. Per 3 giorni espositori internazionali riempiranno Piazza Dante, dopo il lungo weekend a Bari, regalando un fine settimana da vivere all’insegna della cultura, del buon cibo e dell’artigianato di pregio.

A partire dalla mattinata di venerdì 5 giugno, la centrale piazza di Napoli si colorerà delle più belle bandiere internazionali, consentendo a cittadini e visitatori di immergersi in un indimenticabile percorso gastronomico fatto di profumi, colori e atmosfere diverse.

Dalla Spagna all’Olanda passando per la Francia e la Germania fino a raggiungere Cuba, Argentina e Scozia: un vero e proprio mix di culture da scoprire e da assaggiare, tutto in un unico luogo. Un grande e ricco Mercato Internazionale itinerante a cielo aperto dove poter scoprire prodotti enogastronomici e realizzazioni artigianali provenienti da ogni angolo del continente.

Accanto alle eccellenze internazionali non mancherà il meglio del Made in Italy, con stand dedicati ai prodotti tipici di tutte le Regioni, specialità napoletane e cibi di strada. L’obiettivo è quello di coniugare la vitalità dei mercati storici con una selezione moderna ed internazionale degli operatori, garantendo qualità e autenticità.

A Napoli sarà presente anche la colorata ed attesa delegazione scozzese con l’apposita area dedicata, facilmente riconoscibile dalle tonalità del tartan Royal Stewart, che offrirà un’esperienza immersiva nella cultura delle Highlands.

Sarà possibile degustare soprattutto le birre artigianali e una selezione ricercata di whisky scozzesi, apprezzati in tutto il mondo dai grandi appassionati ma anche dal grande pubblico. Un piccolo spazio dell’allestimento scozzese sarà riservato all’artigianato tessile: gli amanti della qualità potranno trovare capi in Harris Tweed, la pregiata lana delle Ebridi.

Regioni d’Europa è un progetto consolidato realizzato da Apeca, Prisma e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, in stretta collaborazione con FIVA ASCOM. L’evento, ad ingresso gratuito, si svolgerà ad orario continuato con apertura la mattina alle ore 9 e chiusura in tarda sera.