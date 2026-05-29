Vesuvio Live ha selezionato per voi i migliori eventi di questo weekend a Napoli e dintorni, per trascorrere un fine settimana ricco di arte, musica, buon cibo, sport e divertimento.

Robert Crumb. Cattivi pensieri (Napoli, 27 maggio-31 agosto)

Castel Nuovo ospiterà dal 27 maggio al 31 agosto la mostra “Robert Crumb. Cattivi pensieri”, la prima in Italia dedicata al celebre fumettista statunitense. La mostra, organizzata da COMICON OFF in collaborazione con il Comune di Napoli, offre ai visitatori oltre 100 pezzi selezionati dell’artista.

Il Maschio Angioino (Castel Nuovo)

Pepsi Pizza Park (Portici, 28 maggio-3 giugno)

Torna al Parco a Mare di Portici dal 28 maggio al 3 giugno il Pepsi Pizza Park. Sette giorni di degustazioni, show cooking e master class, con la partecipazione di 18 maestri pizzaioli e 5 food partner specializzati in dolci e pasticceria. L’ingresso è gratuito.

Villaggio dello sport (Napoli, 29 maggio)

Lo Stadio Maradona ospiterà il 29 maggio il Villaggio dello sport, dedicato alla celebrazione di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, con incontri e premiazioni. Sarà possibile sperimentare gratuitamente numerose attività sportive, come calcio, basket, pallavolo, tiro a segno e atletica leggera.

Open Festival (Ercolano, 29 maggio-7 giugno)

Ercolano si trasformerà di nuovo in un teatro a cielo aperto con l’Open Festival. Per il weekend dal 29 al 31 maggio sono previste numerose esibizioni di teatro e danza gratuite, oltre a visite guidate, come quella all’Osservatorio Vesuviano domenica 31 maggio, per un dialogo fra strumenti etnici presenti e passati.

L’Open Festival ad Ercolano

Sal Da vinci incontra i fan (Torre Annunziata, 30 maggio)

Sabato 30 maggio Sal Da Vinci incontrerà i propri fan presso il Maximall Pompeii di Torre Annunziata. Il cantante offrirà una sessione di firmacopie del nuovo album in uscita il 29 maggio.

Sal Da Vinci a Sanremo

Corteo storico (Napoli, 30 maggio)

Sabato 30 maggio sfilerà per il centro storico di Napoli il grande corteo storico che rievoca il Foedus Neapolitanum, risalente al 326 a.C. Il corteo racconta di quando i cittadini di Neapolis, durante la seconda guerra italica tra Roma ed i Sanniti, riuscirono a convincere i Sanniti a stringere un patto di pace con i Romani. Un evento che testimonia l’eredità culturale della città.

Corteo storico a Napoli

Maggio dei monumenti (Campania, 2 maggio-2 giugno)

Continuano per tutto il weekend dal 29 al 31 maggio gli eventi del dei Monumenti in tutta la Campania, con visite guidate gratuite, aperture straordinarie e spettacoli. Evento di spicco del weekend è il concerto del pianista Stefano Bollani previsto per domenica 31 maggio alla Rotonda Diaz, a Napoli.

Piazza del Plebiscito

Musica al tramonto (31 maggio-9 agosto)

Dal 31 maggio al 9 agosto Pimonte ospiterà la nuova edizione di Musica al Tramonto, con concerti gratuiti arricchiti da panorami mozzafiato, in un vero e proprio viaggio sensoriale fra musica e natura. È previsto per il 31 maggio il concerto del duo piano e sax/ flauto armonica di Francesco Ruocco e Gigi Patierno. L’ingresso è gratuito ma su prenotazione.