Pepsi Pizza Park a Portici, il villaggio della pizza gratis con 7 serate sul mare: le pizzerie

Svelate le pizzerie protagoniste del Pizza Park, il grande villaggio della pizza che animerà dal 28 maggio al 3 giugno 2026 al Parco a Mare del Lungomare di Portici. L’evento, giunto alla sua terza edizione, dopo il successo dell’anno precedente, sarà più grande e più ricco, con nuovi protagonisti, sponsor di rilievo nazionale e una programmazione che guarda alla pizza come linguaggio culturale universale. L’ingresso è libero e gratuito.

Pizza Park 2026 sul lungomare di Portici: le pizzerie

Il lungomare porticese si trasformerà per sette giorni nella capitale della pizza campana, con 18 maestri pizzaioli e 5 food partner specializzati in dolci e pasticceria. Non mancheranno intrattenimento live, Show Cooking, Area Talk e Masterclass, per un programma pensato per famiglie, professionisti del settore e semplici appassionati.

Quest’anno l’evento fa un ulteriore salto di qualità: Pepsi entra come Title Sponsor ufficiale, conferendo all’evento la denominazione ufficiale “Pepsi Pizza Park 2026” e portando con sé la forza di un brand riconosciuto a livello mondiale.

Saranno 18 le pizzerie selezionate tra le eccellenze regionali, pronte a servire specialità tradizionali e innovative, dal classico napoletano verace alla pizza contemporanea d’autore, passando per la variante fritta e le proposte senza glutine. Ogni maestro porterà con sé la propria filosofia, il proprio territorio di origine e i propri ingredienti di eccellenza, amplificati dalle forniture dei partner ufficiali: farine Caputo, pomodoro San Marzano Rega, latticini Sorì, olio Basso.

Le pizzerie del Pizza Park

1. Ai Tre Monelli – Angri (Sa)

2. Andrè Pizzeria e Ritrovo – (Salerno)

3. Cia’ Mamma’ di Porzio – (Napoli)

4. Gino e Toto Sorbillo Eventi – (Napoli)

5. I Damiano – (Portici – Na)

6. Il Mio Viaggio a Napoli – (Napoli)

7. Isabella De Cham – La Pizza Fritta – (Napoli)

8. Pizzeria Divina – (Cetara – Sa)

9. La Tradizione – (Portici- Na)

10. Pizza Secret – (Portici – Na)

11. Pizzaioli Veraci Verace Napoletana – (Napoli)

12. Pizzeria Positano (Salerno – Milano)

13. Pizzeria Positano Senza Glutine (Salerno – Milano)

14. Pizzeria Salvo – (San Giorgio a Cremano – Na)

15. Porzioni di Pizza (Napoli)

16. Regina Farina – (Portic – Nai)

17. Terra Nera – (torre del Greco) Pizzeria Contemporanea / Gourmet

18. Klove – (Casal di Principe – Ce) Contemporanea.

L’intrattenimento

Per tutta la durata della kermesse, il Parco a Mare si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico naturale, con il Vesuvio sullo sfondo, la spettacolare vista del Golfo partenopeo e la Reggia borbonica a pochi passi, ospitando musica, talk, momenti di condivisione tra protagonisti del settore e grande pubblico.

Si susseguiranno interviste e collegamenti in diretta con la radio partner, incontri con maestri pizzaioli e ospiti del mondo food, sessioni formative aperte al pubblico con i maestri pizzaioli e i partner di filiera. Al cuore della programmazione c’è un’iniziativa inedita che trasforma ogni serata in un atto culturale collettivo. Nello spazio dello Show Cooking, curati da Cristian Cutino (CEO Ciboh) con il supporto di Stefania Sirignano (la Lady) di Radio Punto Zero, ogni maestro presenterà una pizza che racconta il territorio da cui proviene.

Ogni serata sarà anche un viaggio attraverso le aree interne e costiere della Campania: dai Monti Picentini e Campagna all’Agro Nocerino Sarnese, dai Monti Lattari al Casertano, dal Vesuviano alle colline dell’entroterra.

A raccontarli saranno: Enrico Moscato – Moscato Cucina Agricola (Campagna, SA); Gianluigi Caccioppoli – Forneria Agricola Caccioppoli, Pane e Forno a Km Zero (Sant’Antonio Abate, NA); Alberto Buonocore e Luca Coppola – Alberto Buonocore e Coppola Bakery (Teano, CE); Domenico Fortino e Lorenzo Oliva – W.I.P (Nocera Inferiore, SA); Nunzio Gallo – Alleria Pizzeria Newpolitana (Pompei, NA); Carmine Raucci – Pizza Guys (Caserta); Antonio Conza e Gabriella Esposito – Maturazioni (Ottaviano, NA).

Gli espositori

Accanto alle pizzerie, Pepsi Pizza Park 2026 ospiterà una selezione di espositori che rappresentano il meglio della filiera agroalimentare e artigianale campana. Per sette giorni, il Parco a Mare diventerà anche un mercato del gusto a cielo aperto: produttori, artigiani e aziende di eccellenza porteranno sul Lungomare di Portici le proprie specialità offrendo al pubblico la possibilità di scoprire, assaggiare e acquistare direttamente dalla fonte.