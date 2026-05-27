Meraviglia al Maschio Angioino: a Napoli la prima mostra d’Italia del genio Robert Crumb

Dal 27 maggio al 31 agosto 2026 Napoli ospita a Castel Nuovo “Robert Crumb. Cattivi pensieri”, la prima mostra in Italia che omaggia uno dei maestri assoluti del fumetto.

Mostra Robert Crumb a Napoli: il fumettista rivoluzionario

Nato a Filadelfia nel 1943 e da decenni residente in Francia, Crumb ha rivoluzionato la controcultura degli anni Sessanta incarnando il movimento del fumetto underground americano e inventando icone immortali come Fritz il Gatto e Mr. Natural.

La mostra realizzata con la sinergia tra il COMICON e il Comune di Napoli, rientra nella programmazione di COMICON OFF, il fuoriFestival di COMICON Napoli. L’esposizione è curata dal Direttore artistico di COMICON Matteo Stefanelli e presenta un’ampia selezione di oltre 100 pezzi dall’archivio visivo di un creatore visionario.

“Il disegno di Crumb è una corrosione controllata: il suo inchiostro scioglie ogni decoro per mostrare la sostanza più nuda e granulosa delle cose. Da sessant’anni l’artista ritrae l’umanità per un’urgenza vitale, rifiutando le maschere della modernità e usando il segno per dire la verità. Soprattutto quando brucia” – afferma Stefanelli.

Il percorso della mostra

La mostra si snoda in quattro sezioni e rappresenta una indagine sul percorso espressivo dell’artista. Nuclei centrali le prime due sezioni dell’esposizione: “Il labirinto interiore” e “Lo sguardo controculturale”.

La sezione “Il labirinto interiore” indaga la sfera psicologica e intima dell’artista, esplorandone i riferimenti culturali: il vissuto profondo e le ossessioni letterarie legate a maestri di inquietudine come Kafka (1993), frammenti dell’ambiziosa satira visiva di Art & Beauty Magazine e alle visioni claustrofobiche del recente Tales of Paranoia (2025).

La sezione “Lo sguardo controculturale” si focalizza invece sulla spinta controculturale e sulla satira sociale, ed è accompagnata da pubblicazioni, dischi, riviste controculturali d’epoca come Yellow Dog. Tra le opere esposte alcune tavole con personaggi come Mr. Natural.

La terza parte “L’alfabeto dell’ossessione” offre un’incursione sull’attività di Crumb come calligrafo e letterista, mostrando come il font, i loghi di Weirdo e le scritte a mano siano un’estensione muscolare, viva e pulsante del disegno stesso.

Infine, la mostra si chiude con un eccezionale cortocircuito nella Cappella delle Anime del Purgatorio, che ospita il “Dialogo d’artista: Robert Crumb e Pacecco De Rosa”, un confronto diretto sul medesimo tema biblico di Abramo e gli Angeli

La mostra sarà visitabile negli stessi orari di apertura del castello, dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Il biglietto intero (ingresso + mostra) ha un costo di 15 euro, il ridotto costa 10 euro. Con Artecard il costo è di 5 euro o gratuito. Per i minori di 18 anni l’ingresso è gratis.













