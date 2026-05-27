Tutti i nomi dei consiglieri comunali eletti a Terzigno e Afragola. I risultati alle elezioni comunali nei comuni di Terzigno e Afragola vedono i primi due comuni esprimere al primo turno i loro candidati sindaco, rispettivamente:per Terzigno il candidato di centro Salvatore Carillo e per Afragola Gennaro Giustino, espressione del campo largo.

I consiglieri comunali eletti a Terzigno

Il vincitore per la carica a candidato sindaco del comune di Terzigno è il candidato di centro Salvatore Carillo con 5167 preferenze (51,9%), supportato da 5 liste di centro. Con questo risultato è riuscito a superare Genny Falciano, il candidato di centrosinistra supportato da Casa Riformista e altre tre liste, con il 43,14% e Antonio Mosca candidato di Fratelli d’Italia e Facciamo Fronte-Mosi‘ con il 4,99%.

I consiglieri di maggioranza vincitori sono 10.

Terzigno Futura conquista 4 seggi presieduti da: Grazia Maria Sabella, Vincenzo Aquino, Ferdinando Pistaferri e Pasquale Datura. Radici e Futuro ha conquistato 2 seggi: Gianluca Caldarelli e Biagio Ferraro Terzigno Rinasce occupa 2 seggi: Rosaria Giovine e Giovanni Matrone. Forza Terzigno 2 seggi: Stefano Pagano e Rosanna Pagano.

All’opposizione abbiamo 5 consiglieri: per la lista Con Genny Falciano Sindaco Pasquale Ciaravola e Concetta Ambrosio; per Terzigno Democratica Donatella Ranieri; per Terzigno nel Cuore Antonio Vaiano; per Casa Riformista Serafino.

Il Comune ha registrato un’affluenza elevata, pari al 73,94%, segnando così la volontà di ripartire con un nuovo corso. La vittoria di Carillo era stata preceduta da una campagna elettorale molto partecipata, segnata da una forte presenza sul territorio e da una crescente attenzione mediatica negli ultimi giorni.

I consiglieri comunali eletti ad Afragola

Ad Afragola sale Gennaro Giustino con 19.406 voti (55,27%) con il supporto del campo largo che supera così Alessandra Iroso con 44.73% di preferenze, conquistando 15 seggi; l’opposizione ne ha guadagnati 8.

La maggioranza potrà contare su 15 consiglieri comunali.

La lista A Viso Aperto ha raccolto 3 seggi: entrano in consiglio comunale Raffaele Botta, Gennaro Davide Castaldo, Sara Tralice. Con la lista A Testa Alta entrano 2 consiglieri: Vincenzo De Stefano e Antonio Boemio. +Europa guadagna 2 seggi: Raffaele Mosca, Serena Russo Clemente.

Con Casa Riformista 2 consiglieri: Antonio Caiazzo, Crescenzo Russo. Anche il Partito Democratico guadagna 2 seggi: Pasquale Rosario Iazzetta, Camillo Manna. Con la lista La Svolta Giusta entrano 2 consiglieri: Raffaele Tontaro e Ferdinando Salzano. Noi di Centro Maria guadagna 1 seggio con Carmina Sepe, così come Afragola al Centro con Santo Senna Esposito.

Iroso invece siederà all’opposizione insieme a Giacinto Baia di Forza Italia-PPE, Francesco Fusco della Lega, Biagio Castaldo della Lista Biagio Castaldo Coerenza e Coraggio, Arcangelo Ausanio di Cantiere Afragola, Rosaria Pecchia di Nuova Città, Benito Zanfardino della lista Alessandra Iroso Sindaco X Afragola, Tommaso Bassolino di Afragola Libera e Antonietta Di Maso di Fratelli d’Italia.

Le elezioni comunali a Afragola hanno registrato un’affluenza del 70,0%, un dato che si misura con il 65,77% delle precedenti elezioni. Giustino ha iniziato la sua carriera politica in Forza Italia nel 1995, per poi passare all’area di centrosinistra. Ha tra l’altro fatto parte della giunta Tuccillo nel 2013 con la sua lista civica A Viso Aperto. È stato per quasi vent’anni all’opposizione dell’ex senatore Vincenzo Nespoli.